Πάτρα: Ανατροπή στην υπόθεση της 16χρονης- Βρίσκεται στο πλευρό του 35χρονου που την κρατούσε κλειδωμένη

Ανατροπή στην υπόθεση του 35χρονου επιχειρηματία στην Πάτρα που συνελήφθη μετά από άμεση επέμβαση της Αστυνομίας, καθώς φέρεται να κρατούσε κλειδωμένη και απειλούσε τη 16χρονη σύντροφό του.

Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας της ανήλικης, αλλά και από γείτονες που άκουσαν τις κραυγές βοήθειας της κοπέλας.

Αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων, την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας έσπασαν την πόρτα του διαμερίσματος για να απελευθερώσουν την κοπέλα.

Ο 35χρονος σύμφωνα με την αστυνομία είναι υπότροπος για ενδοοικογενειακή βία, καθώς το 2024 είχε συλληφθεί διότι είχε ασκήσει σωματική βία, είχε απειλήσει και είχε

εξυβρίσει την (τότε) αλλοδαπή σύντροφό του.

Ωστόσο η 16χρονη είναι παρούσα στα δικαστήρια και σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, είναι στο πλευρό του 35χρονου και θα του συμπαρασταθεί.