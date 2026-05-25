Αστυνομική επιχείρηση στην Ηλεία- 9 συλλήψεις

Από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σήμερα, 25-05-2026, στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές του Δήμου Πύργου, με σκοπό την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας.



Στις έρευνες συμμετείχε και κλιμάκιο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για την διαπίστωση παραβάσεων ρευματοκλοπής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας:



• ελέγχθηκαν συνολικά -154- άτομα και -90- οχήματα,

• διενεργήθηκαν -12- κατ’ οίκον έρευνες,

• προσήχθησαν -11- άτομα και

• συνελήφθησαν -9- άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία

για τα εξής αδικήματα:

o -6- άτομα για παραβίαση υγειονομικών διατάξεων (παράνομη εγκατάσταση)

και

o -3- άτομα για ρευματοκλοπή.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των τροχονομικών ελέγχων, βεβαιώθηκαν συνολικά -36- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.