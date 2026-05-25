Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αστυνομική επιχείρηση στην Ηλεία- 9 συλλήψεις

Αστυνομική επιχείρηση στην Ηλεία- 9 συλλήψεις

Στο πλαίσιο των τροχονομικών ελέγχων, βεβαιώθηκαν συνολικά 36 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σήμερα, 25-05-2026, στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές του Δήμου Πύργου, με σκοπό την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας.


Στις έρευνες συμμετείχε και κλιμάκιο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για την διαπίστωση παραβάσεων ρευματοκλοπής.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας:


• ελέγχθηκαν συνολικά -154- άτομα και -90- οχήματα,
• διενεργήθηκαν -12- κατ’ οίκον έρευνες,
• προσήχθησαν -11- άτομα και
• συνελήφθησαν -9- άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία
για τα εξής αδικήματα:
o -6- άτομα για παραβίαση υγειονομικών διατάξεων (παράνομη εγκατάσταση)
και
o -3- άτομα για ρευματοκλοπή.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των τροχονομικών ελέγχων, βεβαιώθηκαν συνολικά -36- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: «Το παιδί ήθελε να φύγει, φώναζε βοήθεια» λέει ο πατέρας της 16χρονης που ξυλοκοπήθηκε από τον 35χρονο- Τι λένε οι γείτονες

Παιδικές χαρές στην Πάτρα: Σε ανάδοχο οι εργασίες

Άγιος Θωμάς Μεσολογγίου: Θρήνος για τον θάνατο της 49χρονης Σταυρούλας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αστυνομία Συλλήψεις Ρευματοκλοπή
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u0391\u03c3\u03c4\u03c5\u03bd\u03bf\u03bc\u03af\u03b1","\u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03ae\u03c8\u03b5\u03b9\u03c2 "," \u03a1\u03b5\u03c5\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03ba\u03bb\u03bf\u03c0\u03ae"]
832270
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις