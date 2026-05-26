Παρασκευάς Άντζας: Σήμερα η κηδεία του παλαίμαχου διεθνή ποδοσφαιριστή

Στη Δράμα το τελευταίο “αντίο” στον Παρασκευά Άντζα
Η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα σκέπασε με βαρύ πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο παλαίμαχος αμυντικός έφυγε από τη ζωή το πρωί της Δευτέρας (25.05.2026) σε ηλικία 49 ετών έπειτα από μεγάλη μάχη με την ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα).
Ο Παρασκευάς Άντζας συνέδεσε το όνομά του με τον Ολυμπιακό, την Ξάνθη και τη Δόξα Δράμας, ενώ ήταν και ένας από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς που ανέδειξε η γενιά του, φορώντας και τη φανέλα της Εθνικής ποδοσφαίρου σε 26 αναμετρήσεις.
Όπως έγινε γνωστό, η εξόδιος ακολουθία του άλλοτε σπουδαίου αμυντικού θα τελεστεί αύριο Τρίτη (26.05.2026) στις 17:00 στο Μοναστηράκι Δράμας. Το “παρών” θα δώσουν συγγενείς, φίλοι και ασφαλώς άνθρωποι του ποδοσφαίρου.
