Ποια είναι η Κανέλλα στην οποία αφιέρωσαν την Ευρωλίγκα οι Μπαρτζώκας και Παπανικολάου

Όσο κι αν η λάμψη επικεντρώνεται στους άμεσους πρωταγωνιστές, τους αθλητές, τους προπονητές, ενίοτε και τους διοικούντες μια ομάδα, όσοι βρίσκονται μέσα σε αυτήν γνωρίζουν ότι για να μπορέσουν να αφοσιωθούν στους στόχους τους, βασίζονται σε μεγάλο βαθμό και στους αφανείς ήρωες.

Τους ανθρώπους που «τρέχουν» καθημερινά για να λειτουργούν όλα στην εντέλεια σε έναν αθλητικό οργανισμό, γνωρίζοντας ότι και η δική τους συμβολή είναι σημαντική για το σύνολο.

Πάνω στο μεθύσι των πανηγυρισμών για την κατάκτηση της κορυφής στην Ευρωλίγκα, δύο από τους πρωταγωνιστές του φετινού Ολυμπιακού δεν ξέχασαν έναν τέτοιο άνθρωπο, μία γυναίκα που βρίσκεται επί σειρά ετών στη μάχη της πρώτης γραμμής και τώρα δίνει μια διαφορετική μάχη, πολύ προσωπική, καθώς αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας.

Οι Γιώργος Μπαρτζώκας και Κώστας Παπανικολάου, αφιέρωσαν τη νίκη και το τρόπαιο σε μια εργαζόμενη στην ΚΑΕ Ολυμπιακός.

«Θέλω να αφιερώσω την κατάκτηση του τίτλου σε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, την Κανέλλα, που είναι πολύ δυνατή. Θέλω να της ευχηθώ να είναι καλά», είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού ενώ ο αρχηγός τόνισε «αυτό είναι για σένα Κανέλλα μας, ξέρουμε ότι δίνεις τη δική σου μάχη, ξέρουμε ότι μας παρακολουθείς, είναι για σένα».

Η Κανέλλα Χρυσονίδου εργάζεται στην ΚΑΕ Ολυμπιακός από το 1998, δηλαδή εδώ και 28 χρόνια. Αρχικά ήταν στον τομέα των διαρκείας και στη συνέχεια στο Τμήμα Διαχείρισης Εισιτηρίων και στην Γραμματειακή Υποστήριξη της ερυθρόλευκης ΚΑΕ ενώ από το 2010 είναι υπεύθυνη της διεύθυνσης εισιτηρίων της ομάδας του Πειραιά.

