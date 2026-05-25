Η εξομολόγηση της Γωγώς Μαστροκώστα: " Κρατούσα το μωρό μου στην αγκαλιά, έκλαιγα και σκεφτόμουν αν θα τη δω να μεγαλώνει“

Θλίψη έχει σκορπίσει στον χώρο της showbiz, και όχι μόνο, ο θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα, σε ηλικία μόλις 55 ετών, έπειτα από πολυετή και γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Σε μια σπάνια συνέντευξη στην εκπομπή “Μετά τα Μεσάνυχτα” το 2019, η ίδια είχε μιλήσει για τη μάχη της με τον καρκίνο με τον οποίο και διαγνώστηκε μόλις τρεις μέρες μετά την γέννηση της κόρης της, αλλά και για το πώς χειρίστηκε η ίδια το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

“Τρεις μέρες αφότου γέννησα (την κόρη τους Βικτώρια) ο γιατρός μου ανακοίνωσε ότι έχω καρκίνο στο στήθος. Πριν την πρώτη μου εγκυμοσύνη εγώ είχα ψηλαφίσει κάτι. Δεν στεκόμαστε ποτέ σε μια διάγνωση και σε έναν γιατρό. Πήγα σε γιατρό και δεν μου έκανε καν μαστογραφία. Έκανα εξέταση και μου είπε πως είναι όλα καλά. Και έρχεται εκείνη η ώρα και μου το είπε. Πριν γίνει το οτιδήποτε κατάλαβα τι έγινε” εξομολογήθηκε. Και πρόσθεσε:

“Με έβαλαν κατευθείαν στο χειρουργείο και με το που ξυπνάω η πρώτη κουβέντα που ακούω είναι “δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά”. Και έπρεπε να είμαι στην απομόνωση να βλέπω το παιδί μου. Το ότι δεν τρελάθηκα είμαι πολύ τυχερή. Αυτό που δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ήταν το timing. Προσπαθούσα να ισορροπήσω. Δεν έζησα το παιδί μου μωρό. Είχα μουρλαθεί να κάνω και άλλο μωρό. Κρατούσα το μωρό μου στην αγκαλιά, έκλαιγα και σκεφτόμουν αν θα τη δω να μεγαλώνει“, είχε πει η πρώην γυμνάστρια.

“Δεν έχεις επιλογή. Δεν έκλαιγα για μένα. Πιο πολύ έκλαιγα για το τι έχω κάνει σ’ αυτόν τον άνθρωπο, γιατί να το κάνω αυτό στον άντρα μου και την οικογένειά μου” είχε προσθέσει η ίδια.

Η Γωγώ μίλησε και για την πρώτη φορά που ανακοίνωσε δημόσια ότι πάσχει από καρκίνο του στήθους σε μια εκδήλωση για τις γυναίκες της χρονιάς: “Σε όλη την περιπέτεια της υγείας μου, ο Τραϊανός στάθηκε βράχος δίπλα μου. Ο Τραϊανός μου είπε να βγω να μιλήσω για τον καρκίνο στο στήθος για να βοηθήσω τις υπόλοιπες γυναίκες. Τον πρώτο μήνα δεν μπορούσα να διαχειριστώ στην ασθένειά μου. Ο καρκίνος με έκανε να χάσω για πάντα την ανεμελιά μου”.

Σε μια άλλη συνέντευξη που είχε δώσει το 2021 αναφερόμενη στην Πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ η οποία έφυγε από τη ζωή μετά από μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο, η Γωγώ Μαστροκώστα μίλησε για εκείνη με τα πιο τρυφερά λόγια, λέγοντας πως “είναι εξαιρετικός άνθρωπος σε όλα τα επίπεδα. Για μένα όμως, πάνω από όλα είναι μία μάνα, που αφήνει πίσω τρία παιδιά. Αυτό μετράει για μένα και αυτό είναι το πιο σημαντικό και πιστεύω ότι κάθε μάνα και κάθε γυναίκα που περνάει κάτι τέτοιο το πρώτο που σκέφτεται είναι αυτό. ‘Τα παιδιά μου’. Το λέω τώρα και ανατριχιάζω, γιατί κι εγώ πραγματικά σοκαρίστηκα και στενοχωρήθηκα πάρα πάρα πολύ, γιατί ήταν μια γυναίκα που πραγματικά το είχε ‘παλέψει’. Καμιά φορά χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη ‘παλεύω’, αλλά τελικά είναι και όλα θέμα τύχης. Δηλαδή, για παράδειγμα πολλές φορές μου έλεγαν ‘είσαι μαχήτρια, είσαι νικήτρια και τους έλεγα, παιδιά τυχερή ήμουν. Δυστυχώς“.