Πάτρα: «Το παιδί ήθελε να φύγει, φώναζε βοήθεια» λέει ο πατέρας της 16χρονης που ξυλοκοπήθηκε από τον 35χρονο- Τι λένε οι γείτονες

Ο πατέρας της 16χρονης, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» τη Δευτέρα (25/05), ανέφερε αρχικά πως η κόρη του με τον 35χρονο: «Ήτανε μαζί. Δεν ξέρω αν αυτός ο κύριος, ο Θεός να τον κάνει άνθρωπο, είχε πιει κάτι και ξυλοκόπησε το παιδί μου. Τώρα, ήταν σε κάποιο χώρο, σε κάποιο διαμέρισμα, κάτι τέτοιο και ξυλοκόπησε το παιδί μου. Το παιδί ήθελε να φύγει, φώναζε το παιδί μου "βοήθεια", μπήκε η Αστυνομία, σπάσανε την πόρτα και τον συνέλαβαν».

Ο πατέρας της 16χρονης, η οποία φέρεται να κρατούνταν παράνομα από 35χρονο σε σπίτι στην Πάτρα, εξέφρασε την ευχή η κόρη του να είναι το τελευταίο θύμα ενδοοικογενειακής βίας , ενώ από την πλευρά της η μητέρα της ανήλικης δεν επιθυμεί να δοθεί περαιτέρω δημοσιότητα στο περιστατικό.

Όσον αφορά στο ποιος έκανε την καταγγελία στην Αστυνομία η οποία οδηγείσαι στην σύλληψη του 35χρονου, ο πατέρας της 16χρονης είπε: «Φώναζε το ίδιο το παιδί και ειδοποιήσανε οι γείτονες την Αστυνομία. Είναι κοντά στο Αστυνομικό Μέγαρο. Δηλαδή φανταστείτε μια απόσταση ούτε στο χιλιόμετρο. Το παιδί είναι ψυχολογικά χάλια. Ξέρετε τα παιδιά σήμερα λένε ό,τι θέλουνε. Από τη μια πλευρά "είμαστε παιδιά και δεν ξέρουμε και δεν καταλαβαίνουμε" και από την άλλη "τα ξέρουμε όλα"».

Ο πατέρας της ανήλικης εξέφρασε την ανησυχία, μήπως ο 35χρονος επικαλεστεί ψυχολογικά προβλήματα ώστε να τύχει ευνοϊκότερης μεταχείρισης από τη Δικαιοσύνη.

«Κι αυτός ο πατέρας, δεν βγήκε χθες από το σπίτι. Έχει πέντε γνώσεις στη ζωή του, έχει δύο εμπειρίες. Εμένα όμως το θέμα μου είναι το άλλο. όχι το τώρα, ή το χθες, είναι το αύριο και το μεθαύριο. Δηλαδή, επειδή έχουμε δει πολλά τα μάτια μας, όχι να πάει στον Εισαγγελέα και να τον βγάλουνε με ψυχολογικά, να πάρει προθεσμία, να απολογηθεί και τρέχα και δώσ' του και δείξ' του και να τραβήξουμε τα 2,3,5 χρόνια αυτή η ιστορία» απάντησε ο πατέρας της ανήλικης.

Σε ερώτηση αν ο 35χρονος κρατούσε την 16χρονη όμηρο και παρά τη θέλησή της, απάντησε πως: «Δεν ξέρω γιατί κι εμένα με πήρανε τα ξημερώματα και με ενημερώσανε και έτρεξα. Από εκεί και πέρα πόσες ώρες ήταν, αν ήτανε μέρα, αν ήταν ώρες αυτό δεν το γνωρίζω. Τουλάχιστον έγινε ό,τι έγινε, να είναι το τελευταίο παιδί το δικό μου».

Από την πλευρά της, η μητέρα της 16χρονης αρκέστηκε να δηλώσει πως δεν θα ήθελε να δώσει μεγαλύτερη έκταση στο θέμα.

Τι λένε οι γείτονες

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, ο 35χρονος φέρεται να είχε σχέση με την ανήλικοι ενώ χθες, Κυριακή (24/05), έγινε ένας πολύ μεγάλος καυγάς και ο άνδρας κλείδωσε την 16χρονη μέσα στο σπίτι. Οι φωνές της ανήλικης, προκάλεσαν ανησυχία στους γείτονες οι οποίοι κάλεσαν την αστυνομία.

«Μένω λίγο πιο πέρα και τα άκουγα. Ήταν γύρω στις 7 παρά το πρωί και ακούσαμε φωνές. Η αλήθεια είναι πως αρχικά δεν έδωσα σημασία γιατί στη γειτονιά γίνονται αυτά επειδή έχουμε τα μπαράκια εδώ γύρω. Παρατήρησα κάποια στιγμή πως ήταν οι γονείς της κοπέλας εδώ για να την πάρουν. Κατέβηκε κάτω η κοπέλα. Το παιδί τη φώναξε πάλι και εκείνη γύρισε και τότε έγινε το σκηνικό. Μαζί έμεναν. Δεν δούλευε η κοπέλα. Αφού γύρισε έγινε όλο αυτό που ακούγαμε να φωνάζει για βοήθεια, φώναζε η μάνα της να βγει έξω και έγινε όλο αυτό το σκηνικό με την αστυνομία. Η μαμά της φώναζε πιο πολύ και αναστατωθήκαμε. Φώναζε "βγες έξω, άφησε την" και τέτοια» ανέφερε γείτονας του 35χρονου.

Όμως και η δεύτερη γειτόνισσα περιέγραψε ακριβώς την ίδια συνθήκη.