Το Επιμελητήριο Αχαΐας συνεχίζει τις ενημερωτικές δράσεις για το αχαϊκό ελαιόλαδο- Απόψε η εκδήλωση στο Αίγιο

Το Επιμελητήριο Αχαΐας συνεχίζει τις δράσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης για την πιστοποίηση του αχαϊκού ελαιολάδου ως ΠΟΠ/ΠΓΕ, με επόμενη στάση το Αίγιο.

Μετά τη μεγάλη συμμετοχή και το έντονο ενδιαφέρον που καταγράφηκε στην πρόσφατη ενημερωτική εκδήλωση στην Κάτω Αχαΐα, το Επιμελητήριο Αχαΐας συνεχίζει τις πρωτοβουλίες ενημέρωσης και διαβούλευσης για την πιστοποίηση του αχαϊκού ελαιολάδου ως προϊόντος ΠΟΠ/ΠΓΕ, με επόμενο σταθμό το Αίγιο.

Η αποψινή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19:00, στα γραφεία του Υποκαταστήματος Αιγίου του Επιμελητηρίου Αχαΐας και εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας που έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με στόχο τη θεσμική κατοχύρωση της ποιότητας, της μοναδικότητας και της προέλευσης του αχαϊκού ελαιολάδου.

Η πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου έχει ήδη βρει θερμή ανταπόκριση από παραγωγούς και φορείς του πρωτογενούς τομέα, όπως φάνηκε και από τη δυναμική παρουσία κόσμου στην ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» στην Κάτω Αχαΐα. Εκεί, παραγωγοί, εκπρόσωποι φορέων και τοπικής αυτοδιοίκησης ενημερώθηκαν αναλυτικά για τα οφέλη και τα επόμενα βήματα της διαδικασίας πιστοποίησης.

Πρόκειται για μια ιστορική προσπάθεια για την περιοχή, καθώς για πρώτη φορά δρομολογείται οργανωμένα η καταγραφή, η τεκμηρίωση και η προώθηση του αχαϊκού ελαιολάδου με προοπτική την απόκτηση πιστοποίησης ΠΟΠ ή ΠΓΕ, γεγονός που αναμένεται να προσδώσει σημαντική προστιθέμενη αξία στο προϊόν και να ενισχύσει την εξωστρέφειά του στις ελληνικές και διεθνείς αγορές.

Στην εκδήλωση της Κάτω Αχαΐας συμμετείχαν ο Β’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Τάκης Βασιλείου, ο Γραμματέας Δήμος Βαρβιτσιώτης και ο Υπεύθυνος του Αγροτικού Τμήματος Γιώργος Παπαχριστόπουλος, ενώ τον συντονισμό είχε ο Δρ. Δημήτρης Καραγιάννης, Διευθυντής της Αναπτυξιακής του Επιμελητηρίου Αχαΐας «ΑΧΕΠΑΝ», που έχει αναλάβει και τον γενικότερο συντονισμό της πρωτοβουλίας.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας υπογραμμίζει πως θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα, ενισχύοντας δράσεις που προάγουν την ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αναπτυξιακή προοπτική της Αχαΐας, από άκρη σε άκρη του νομού.