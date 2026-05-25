σπιράλ: Δήμαρχε, άκου τους κατοίκους και τους συλλόγους τους

Σε ανακοίνωσή του για το ζήτημα του Ριγανόκαμπου το σπιράλ επισημαίνει: "Εντυπωσιάζει η εκκωφαντική σιωπή της δημοτικής αρχής μετά τα τελευταία θλιβερά γεγονότα στην περιοχή του Ριγανόκαμπου, τα οποία θύμισαν με τρόπο εμφατικό τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή και οι κάτοικοί της.

Η άρνηση ανάληψης ευθύνης και δρομολόγησης παρεμβάσεων ερεθίζει ακόμα περισσότερο, αν λάβει κανείς υπόψη τις διαχρονικές εκκλήσεις των συλλόγων της περιοχής. Οι εκκλήσεις αυτές τελευταία πλήθυναν με αφορμή την επίθεση και τον τραυματισμό συντοπίτισσας από άτομα τα οποία προφανώς προέρχονταν από τον εκεί ευρισκόμενο καταυλισμό. Επιλέγουμε να γίνουμε η φωνή των δημοτών της Πάτρας που όχι μόνο πλήττονται από φαινόμενα παραβατικότητας, αλλά επί χρόνια μάταια επιζητούν έγνοια, πολιτικές πρωτοβουλίες και λύσεις.

Η πηγή της ανησυχίας, της αγανάκτησης και της οργής των κατοίκων: Ο φόβος που βιώνουν καθημερινά, η παρατεταμένη ανασφάλεια, τα έκνομα περιστατικά (εισβολές σε σπίτια, κλοπές, επιθέσεις σε πεζούς και οχήματα, βανδαλισμοί κ.α.), οι κίνδυνοι πρόκλησης πυρκαγιάς, η πιθανή μόλυνση του νερού, η διαβίωση στην περιοχή με απειλές και φόβους. Παράλληλα οι συνθήκες διαβίωσης στον καταυλισμό Ρομά προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αναπαράγουν την παραβατικότητα και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Οι κύριες προτεινόμενες λύσεις, ίδιες εδώ και καιρό: Η μεταστέγαση του καταυλισμού, όπως προβλέπεται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Η εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης μέσω αξιοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής και αστικής ένταξης. Η δημιουργία του πολυσυζητημένου Ανατολικού Πάρκου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η δημιουργία θερινού θεάτρου, έργου απαραίτητου για την περιοχή και την πόλη.

Παροτρύνουμε την δημοτική αρχή να βγει από τη σιωπή της, να παραμερίσει τον λαϊκισμό της ψηφοθηρίας που έχει υιοθετήσει εδώ και χρόνια, να ενισχύσει άμεσα την ασφάλεια της περιοχής, να συνομιλήσει με την Ελληνική Αστυνομία ξεπερνώντας ιδεοληπτικές αγκυλώσεις και να δράσει όπως αρμόζει σε έναν σύγχρονο Δήμο: με αποφασιστικότητα, πλάνο, άμεσες και μακροχρόνιες παρεμβάσεις, μέτρα πρόληψης, λήψη κοινωνικών πρωτοβουλιών. Ως ένα πρώτο βήμα προτείνουμε να σπεύσει στην περιοχή, να ακούσει τους κατοίκους, να μελετήσει τις κοινές προτάσεις των δραστήριων συλλόγων και να αποδείξει πως το ενδιαφέρον της για τους Πατρινούς προηγείται των ανησυχιών της για τα εθνικά και διεθνή".