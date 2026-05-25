Παιδικές χαρές στην Πάτρα: Σε ανάδοχο οι εργασίες

Παιδικές χαρές σε κακή κατάσταση, εξοπλισμός που χρήζει άμεσης συντήρησης και υπηρεσία που αδυνατεί να ανταποκριθεί λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού.

Αυτή είναι η εικόνα που διαμορφώνεται για τις παιδικές χαρές της Πάτρας, όπως την αποτυπώνει ο Αντιδήμαρχος Έργων Παναγιώτης Μελάς.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Μιλώντας στο thebest.gr, παραδέχεται το πρόβλημα και εξηγεί τι σκοπεύει να κάνει η δημοτική αρχή. «Πράγματι, πολλές παιδικές χαρές δεν είναι σε καλή κατάσταση. Την Πέμπτη φέρνουμε το πρόβλημα στη Δημοτική Επιτροπή, προκειμένου να δοθούν αυτές οι εργασίες σε ανάδοχο, ο οποίος θα μας δώσει και την πιστοποίηση για όσα εκτελεί», λέει ο κ. Μελάς.

Γιατί ο Δήμος δεν αναλαμβάνει ο ίδιος τη συντήρηση; «Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας του Δήμου δεν μπορούν να εκτελέσουν τέτοιες εργασίες, καθώς το προσωπικό δεν είναι εξειδικευμένο γι' αυτό και δεν διαθέτει τα απαραίτητα υλικά. Έτσι, για να αποφύγουμε τυχόν κινδύνους στις παιδικές χαρές που έχουμε εντοπίσει, θα αναθέσουμε σε εξωτερικό συνεργάτη, με περίπου 36.000 ευρώ, να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες παρεμβάσεις», εξηγεί.

Τι σημαίνει «διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας»

Η νομική και διοικητική έννοια πίσω από την απόφαση αυτή είναι η λεγόμενη «διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας», δηλαδή η επίσημη αναγνώριση από τον Δήμο ότι δεν διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό ή μέσα για να εκτελέσει συγκεκριμένο έργο, γεγονός που του επιτρέπει να το αναθέσει απευθείας σε ιδιώτη.

Τα έργα συντήρησης παιδικών χαρών απαιτούν πιστοποίηση, την οποία ο Δήμος δεν μπορεί να παράσχει «Όπου υπάρχουν ζημιές, για παράδειγμα, αν ο τάπητας έχει χαλάσει, δεν μπορεί να επισκευαστεί, πρέπει να ξηλωθεί και να τοποθετηθεί καινούργιος. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο Δήμος, γιατί τα δύο άτομα που έχουν παρακολουθήσει σχετικά σεμινάρια δεν μπορούν να αναλάβουν τέτοιες εργασίες και δεν μπορούν να παράσχουν την πιστοποίηση που απαιτείται», καταλήγει ο κ. Μελάς.