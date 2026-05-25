Ενημερωτικές δράσεις για την οδική ασφάλεια σε μαθητές σχολείων της Αχαΐας

Εκπαιδευτικές δράσεις για την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή σε σχολεία της Δυτικής Ελλάδας πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν από Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, σε σχολεία της Πάτρας, της Δυτικής Αχαΐας, της Αιγιαλείας, των Καλαβρύτων, της Ακράτας και του Ερύμανθου, τις οποίες παρακολούθησαν περισσότερα από -1.300- παιδιά, με αντικείμενο την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή.

Οι διάλεξεις πραγματοποιήθηκαν:

-Στην Πάτρα από τον Αστυνόμο Α’ Δημήτριο Αντωνιάδη του Τμήματος Τροχαίας Πατρών,

-Στη Δυτική Αχαΐα από τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας Αστυνόμο Β’ Χρήστο Ψύχο,

-Στην Αιγιαλεία από τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας Αστυνομικό Υποδιευθυντή Βασίλειο Ροδόπουλο,

-Στα Καλάβρυτα από τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Καλαβρύτων Αστυνομικό Υποδιευθυντή Βασίλειο Σταθούλια,

-Στην Ακράτα από τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Ακράτας Αστυνομικό Υποδιευθυντή Μωυσή – Μάριο Σεραφειμίδη,

-Στον Ερύμανθο από τον Υποδιοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου Υπαστυνόμο Β’ Παναγιώτη Κατσιφάρα.

Στις ομιλίες συμμετείχαν, κατά περίπτωση οι Υποδιοικητές και Αξιωματικοί των προαναφερόμενων αστυνομικών Υπηρεσιών.

Τις διαλέξεις και τις ενημερωτικές δράσεις παρακολούθησαν μαθητές :

-Γυμνασίων του Ρίου, της Αιγείρας, της Ακράτας και του Ιδιωτικού Γυμνασίου Πάτρας «Θεμέλιο»,

-Δημοτικών Σχολείων της Πάτρας, της Κάτω Αχαΐας, των Σαγέικων, του Λάππα, της Αιγιαλείας, της Ακράτας, του Ισώματος, του Βασιλικού και του Σκεπαστού Καλαβρύτων

-Νηπιαγωγείων Ισώματος και Βασιλικού και

-Του Ειδικού Σχολείου Κάτω Αχαΐας

Στο πλαίσιο των ομιλιών, οι μαθητές ενημερώθηκαν για τη σημασία της τήρησης των κανόνων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αλλά και για τους κανόνες οδικής ασφάλειας που σώζουν ζωές, ενώ έθεσαν τις απορίες στους Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας για θέματα κυκλοφοριακής αγωγής.

Η Ελληνική Αστυνομία στη Δυτική Ελλάδα, θα συνεχίσει να διοργανώνει ανάλογες εκπαιδευτικές δράσεις, συνεργαζόμενη με όλους τους Φορείς και τις Αρχές, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών.