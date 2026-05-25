Αναπηρία 360°: Μήνυμα ισότιμης συμμετοχής και προσβασιμότητας

Σε διημερίδα με θέμα την αναπηρία και την ισότιμη πρόσβαση συμμετείχε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπος Μπονάνος, στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφέρει τα εξής:

Στη διημερίδα «Αναπηρία 360 ο » που συνδιοργάνωσαν η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ReBirth, η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Πατρών και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμμετείχε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπος Μπονάνος, το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών, έγκριτοι ομιλητές διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, κατέθεσαν επιστημονικές απόψεις, εμπειρίες, προτάσεις σε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, την κοινωνικοποίηση, την ισότιμη συμμετοχή και των ατόμων με αναπηρίες, σε κάθε πτυχή της ζωής. Σκοπός της διημερίδας ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού, όπως επίσης η καθοδήγηση και η ενθάρρυνση των ίδιων των ατόμων με αναπηρία για ενεργότερη συμμετοχή.

Ο κ. Μπονάνος, στο χαιρετισμό του, τόνισε για μια ακόμη φορά, ότι η εξασφάλιση συμμετοχής χωρίς αποκλεισμούς και εμπόδια, όλων των συμπολιτών μας στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή, δεν αποτελούν μόνο δικαίωμά τους, αλλά κυρίως υποχρέωση της πολιτείας και της κοινωνίας! Άλλωστε, είναι γνωστό, ότι η Περιφερειακή Αρχή βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τις συλλογικότητες που εκπροσωπούν τους ανθρώπους με αναπηρίες και πασχίζει καθημερινά για να δίνει λύσεις και να ικανοποιεί τα αιτήματά τους.

Τέλος, εξήρε την ανάληψη πρωτοβουλιών, όπως αυτή τη διοργάνωσης της εν λόγω διημερίδας και δεσμεύτηκε για τη συνέχιση του αγώνα για μια κοινωνία που δεν αφήνει κανέναν στο περιθώριο.