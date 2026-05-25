ΞΕΕ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τον 9ο Κύκλο Επιτάχυνσης του CapsuleT!

'Ανοιξε η περίοδος των αιτήσεων του 9ου Κύκλου Επιτάχυνσης του CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator, προσκαλώντας νεοφυείς επιχειρήσεις του τουρισμού και της φιλοξενίας να κάνουν το επόμενο βήμα στην ανάπτυξή τους.

Οι αιτήσεις συμμετοχής του επιταχυντή του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 25 Ιουνίου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα σε travel-tech startups να ενταχθούν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιτάχυνσης με mentoring, workshops, networking, δράσεις εξωστρέφειας και ουσιαστική διασύνδεση με την τουριστική αγορά.

Επισημαίνεται ότι ο νέος Κύκλος Επιτάχυνσης εστιάζει αποκλειστικά στην εξέλιξη και ανέλιξη καινοτόμων τεχνολογικών startups, που οραματίζονται και φιλοδοξούν την αλλαγή στη βιομηχανία του τουρισμού στην Ελλάδα. Διαρκεί 5 μήνες (Σεπτέμβριος 2026 - Φεβρουάριος 2027), ενώ προσφέρεται δωρεάν και χωρίς καμία άλλη οικονομική απαίτηση από τις συμμετέχουσες startups.

Σημειώνεται δε ότι το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ομάδες που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, προσφέρουν τεχνολογικές λύσεις με εφαρμογές στους τομείς της ξενοδοχίας και του τουρισμού και που προωθούν τους βασικούς άξονες ανάκαμψης του παγκόσμιου τουρισμού, όπως οι λύσεις βιωσιμότητας, εξοικονόμησης ενέργειας και τροφίμων, η διαχείριση φυσικών πόρων κτλ.

Στόχος του 9ου Κύκλου Επιτάχυνσης είναι οι νεοφυείς επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο και δραστηριότητες που θα τους επιτρέψουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να εξελίξουν τα business plans τους για την υλοποίηση των στόχων τους και να αναπτύξουν περαιτέρω το προϊόν και να διευρύνουν το πελατολόγιό τους. Ακόμα, μέσω ενημερωτικών workshops, τακτικών συναντήσεων συμβουλευτικής καθοδήγησης και δραστηριοτήτων δικτύωσης αλλά και συμμετοχής σε ελληνικές τουριστικές εκθέσεις, όπως η Philoxenia και η Xenia, μέσω του περιπτέρου CapsuleT, θα τους δοθεί η δυνατότητα να αλληλοεπιδράσουν και να αναπτύξουν σχέσεις με επαγγελματίες του κλάδου, ενισχύοντας έτσι τις προοπτικές επιτυχίας τους στον κλάδο.