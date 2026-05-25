Πάτρα: Κουκουλοφόρος εισέβαλε σε σπίτι αλλά τον αντιλήφθηκε ο ένοικος

Ο ληστής φέρεται να επιτέθηκε στον ένοικο
Αναστάτωση σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Πράτσικα στην Πάτρα τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν κουκουλοφόρος εισεβαλε σε σπίτι.
Συμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας μπήκε στην οικία και πήρε χρήματα από πορτοφόλι. Ο ένοικος ωστόσο τον αντιλήφθηκε και προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει.
Ο ληστής όμως φέρεται να τον χτύπησε και να χρησιμοποίηησε και αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα ο άνδρας να τραυματιστεί ελαφρά.
Η αστυνομία έφτασε στην περιοχή ενώ γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
