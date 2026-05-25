Ανάπλαση παραλιακής Ρίου- Αγίου Βασιλείου: Με έργα και λάσπη ενόψει έργων η θερινή σεζόν;

Πονοκέφαλο προκαλούν ήδη στους καταστηματάρχες γίνονται τα υπό εξέλιξη έργα ανάπλασης της παραλιακής ζώνης από το Ρίο μέχρι τον Άγιο Βασίλειο, ενόψει της θερινής σεζόν.

«Θα υπάρχει ενόχληση στα καταστήματα. Στο Ρίο, όταν φυσάει δυτικός αέρας, θα μεταφέρεται λάσπη στο σημείο που κάνουν μπάνιο, μπροστά στο Magnifico, στην οδό Ποσειδώνος, και αντίστοιχα στην άλλη πλευρά του Ρίου, στο Δημορρηγόπουλο, θα υπάρχει ενόχληση όταν φυσάει βοριάς», λέει στο thebest.gr ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ Τάκης Ματθαιόπουλος σε σχέση με τις αναμενόμενες δυσκολίες για τους επαγγελματίες και τους λουόμενους κατά τη διάρκεια των εργασιών. «Αυτό που μας είπαν από την ανάδοχο εταιρεία είναι ότι, όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, να επικοινωνούμε μαζί τους για να σταματούν οι εργασίες, προκειμένου να μην ενοχλούνται οι λουόμενοι, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται εργασίες τα Σαββατοκύριακα», εξηγεί.

Για το θέμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση το περασμένο Σάββατο, με τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη, τους μελετητές του έργου, την εργοταξιάρχη, τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων Ρίου, Ακταίου και Αγίου Βασιλείου, τον πρόεδρο του ΣΚΕΑΝΑ Τάκη Ματθαιόπουλο, καθώς και καταστηματάρχες της περιοχής. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν στη συνάντηση, τα έργα θα εξελιχθούν σε δύο φάσεις. Πρώτα η παραλιακή του Ρίου και στη συνέχεια του Ακταίου. «Το ερώτημα που θέσαμε ως καταστηματάρχες της περιοχής ήταν για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τι πρόκειται να γίνει. Η απάντηση ήταν ότι στις περιοχές του Ρίου και του Ακταίου μέσα στο καλοκαίρι θα πραγματοποιηθούν λιμενικά έργα, και στην πλευρά του Αγίου Βασιλείου -που ήδη εκτελούνται αυτά τα έργα- θα ολοκληρωθούν μέχρι τέλος Ιουνίου, ενώ τα έργα στο οδόστρωμα, από το Tam Toom μέχρι το Chilloiko, θα ολοκληρωθούν μέχρι τέλος Ιουλίου. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ.

Τα υπόλοιπα έργα; Στο… 2027

Λιγότερο αισιόδοξη είναι η εικόνα για τα υπόλοιπα έργα της παραλιακής ζώνης, για τα οποία δεν υπάρχει ακόμα χρηματοδότηση. «Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα έργα που είναι να γίνουν στην περιοχή, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ορατός χρονικός ορίζοντας, γιατί, όπως ενημερωθήκαμε, δεν υπάρχουν τα χρήματα, περιμένουν να βρεθούν για να γνωρίζουν τι πρόκειται να γίνει. Λογικά αυτά θα πάνε για το 2027, και τότε θα πρέπει να ανησυχούμε για το πώς θα πάει το καλοκαίρι του 2027», καταλήγει ο κ. Ματθαιόπουλος.