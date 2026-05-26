Την Τετάρτη η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα στο Ελληνικό – Στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι θα γίνει η ταφή της

Την Τετάρτη θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία της Γωγώς Μαστροκώστα στο Ελληνικό και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στον τόπο καταγωγής της, στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, όπως έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης της κόρης της.

Η Βικτώρια Δέλλα δημοσίευσε τη Δευτέρα 25 Μαΐου ένα Instagram story μέσω του οποίου έκανε γνωστές τις πληροφορίες για το τελευταίο αντίο στη μητέρα της, που έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια, έπειτα από άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη στις 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της Γωγώς Μαστροκώστα. Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα.

Όπως αναγράφεται αναλυτικά στην ανάρτηση της Βικτώριας Δέλλα: «Εκ μέρους της οικογένειας, η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τετάρτη και ώρα 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Μετά θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν. Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί να γίνει δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα. Θα υπάρχει κυτίο στην εκκλησία για οποιαδήποτε προσφορά».

Δείτε την ανάρτησή της