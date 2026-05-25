Πάτρα: Ποιος είναι ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα

Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός σήμερα στη θάλασσα στην περιοχή του Προαστίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τον 75χρονο Στάθη Π. κάτοικο της περιοχής, ο οποίος έκανε το μπάνιο του στο σημείο και τον εντόπισαν περίοικοι.

Για το συμβάν ειδοποιήθηκαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά από 20 περίπου λεπτά έφθασε στο σημείο ασθενοφόρο, ωστόσο η σορός δεν ανασύρθηκε καθώς έπρεπε να έρθει το Λιμενικό, το οποίο φέρεται να έφτασε μετά το ΕΚΑΒ , περίπου μια ώρα μετά.