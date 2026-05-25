Ζαχάρω: Πυροσβέστες έσωσαν ηλικιωμένη και επανέφεραν στη ζωή τον σκύλο της μετά από φωτιά στο σπίτι της

Επανέφεραν τον σκύλο της στη ζωή με τη χρήση ΚΑΡΠΑ
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε κατοικία ηλικιωμένης στην περιοχή της Ζαχάρως, με την Πυροσβεστική να επεμβαίνει άμεσα και να προχωρά στον ασφαλή απεγκλωβισμό της γυναίκας.
Οι πυροσβέστες κατάφεραν επίσης να διασώσουν τον σκύλο της, ο οποίος είχε χάσει τις αισθήσεις του λόγω του έντονου καπνού, επαναφέροντάς τον στη ζωή με τη χρήση ΚΑΡΠΑ.
