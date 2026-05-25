Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Να προστατευθούν άμεσα οι συνταξιούχοι χηρείας από νέες περικοπές»

Ερώτηση προς την κυβέρνηση για τις συντάξεις χηρείας και την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας κατέθεσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, εκφράζοντας ανησυχία για τις επιπτώσεις στους δικαιούχους.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου αναφέρει τα εξής:

Η υπ’ αριθ. 699/2026 απόφαση του Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως ακυρώσεως κατά της υπ’ αριθ. Φ.80000/Δ17/109302/30-12-2021 εγκυκλίου του πρώην Υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα «Εθνική σύνταξη και κατώτατα όρια σε περίπτωση σώρευσης – Συντάξεις χηρείας μετά την πρώτη τριετία», έκρινε κατά πλειοψηφία συνταγματική την πρόβλεψη περί καταβολής μίας μόνο εθνικής σύνταξης στις περιπτώσεις σώρευσης περισσότερων κύριων συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογη ανησυχία σε χιλιάδες συνταξιούχους χηρείας, καθώς ανοίγει τον δρόμο για περικοπές σε ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις, με σοβαρές συνέπειες για την οικονομική επιβίωση πολλών νοικοκυριών.

Οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου πέραν της απώλειας του ή της συζύγου τους, υφίστανται ήδη σημαντική οικονομική επιβάρυνση. Η εθνική σύνταξη αποτελεί θεμελιώδες τμήμα της κύριας σύνταξης και τον ελάχιστο πυρήνα αξιοπρεπούς διαβίωσης για χιλιάδες ηλικιωμένους πολίτες. Ιδίως υπό τις σημερινές συνθήκες ακρίβειας, με τη συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους διαβίωσης, της ενέργειας, των τροφίμων και των βασικών αγαθών, τα νοικοκυριά των συνταξιούχων βρίσκονται αντιμέτωπα με σοβαρές δυσκολίες κάλυψης ακόμη και των στοιχειωδών αναγκών τους. Για πολλούς συνταξιούχους, η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη δεν επαρκεί έως το τέλος του μήνα, πόσο μάλλον σε περίπτωση περικοπής ή αναζήτησης ποσών, γεγονός που εντείνει την ανασφάλεια και τον κίνδυνο φτωχοποίησης.

Ειδικότερα, σοβαρό ζήτημα ανακύπτει αναφορικά με το ενδεχόμενο αναζήτησης ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από ήδη εκδοθείσες και καταβαλλόμενες συντάξεις χηρείας το οποίο θα οδηγήσει χιλιάδες ηλικιωμένους πολίτες σε οικονομική αδυναμία και κοινωνικό αποκλεισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ουδέποτε είχαν εφαρμοστεί τέτοιες περικοπές. Η κυβέρνηση της Ν.Δ., αντίθετα, επέλεξε να προχωρήσει στην έκδοση της σχετικής Εγκυκλίου το 2021, σε βάρος χιλιάδων δικαιούχων συντάξεων χηρείας και άνοιξε τον δρόμο για τη δικαστική επικύρωση των περικοπών από το ΣτΕ.

Επειδή οι συντάξεις χηρείας αποτελούν για χιλιάδες πολίτες βασικό μέσο αξιοπρεπούς διαβίωσης, ιδίως για ηλικιωμένα άτομα που αντιμετωπίζουν ήδη αυξημένο κόστος ζωής,

Επειδή η εφαρμογή περικοπών σε ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις ενδέχεται να επιφέρει σοβαρή οικονομική επιβάρυνση και να οδηγήσει ευάλωτα νοικοκυριά σε συνθήκες φτωχοποίησης,

Επειδή οι συνταξιούχοι χηρείας οι οποίοι επί σειρά ετών έλαβαν συντάξεις βάσει διοικητικών πράξεων και εφαρμοζόμενης πρακτικής του e-ΕΦΚΑ, βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με έντονη ανασφάλεια λόγω της αβεβαιότητας ως προς την εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ.

Επειδή η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει ασφάλεια δικαίου, κοινωνική προστασία και προβλεψιμότητα σε ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποιος είναι ο ακριβής σχεδιασμός της Κυβέρνησης αναφορικά με την εφαρμογή της απόφασης 699/2026 του Συμβουλίου της Επικρατείας στις συντάξεις χηρείας;

2. Προτίθεται η Κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία ώστε να αποκλειστεί ρητά η αναζήτηση ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από ήδη εκδοθείσες συντάξεις χηρείας, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συνταξιούχοι ενήργησαν καλόπιστα και οι καταβολές πραγματοποιήθηκαν βάσει διοικητικών πράξεων του e- ΕΦΚΑ;

3. Προτίθεται να επανεξετάσει συνολικά το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τις συντάξεις χηρείας και να αναλάβει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε να προστατέψει τους υφιστάμενους και τους μελλοντικούς συνταξιούχους χηρείας από ανάλογες περικοπές όπως αυτή της δεύτερης εθνικής σύνταξης;