Γωγώ Μαστροκώστα: Η ανακοίνωση του «Ευαγγελισμού» για τον θάνατό της

Μετά από μια σκληρή και πολυετή μάχη με τον καρκίνο, η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε την τελευταία της πνοή.

Η Γωγώ Μαστροκώστα νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός».

Λίγες ώρες μετά τον θάνατό της το νοσοκομείο εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους οικείους της.

Η ανακοίνωση του «Ευαγγελισμού»

Σήμερα, 25/05/2026 και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες , στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ¨ Ευαγγελισμός ¨, απεβίωσε η Γεωργία Μαστροκώστα μετά από πολυετή μάχη και παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της.