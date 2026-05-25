Δυνατές μάχες για τους Έλληνες πυγμάχους και τον Γιώργο Πλέα

Δυνατές μάχες και σπουδαίες εμφανίσεις για την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Μπατούμι – Ο Παναγιώτης Κωστούρος συνεχίζει την πορεία του προς τα μετάλλια

Η Εθνική Ομάδα Ανδρών πραγματοποίησε δυνατές αναμετρήσεις στο Διεθνές τουρνουά «I. Abashidze Memorial International Boxing Tournament» στο Μπατούμι της Γεωργίας, απέναντι σε κορυφαίους αθλητές του διεθνούς στερεώματος και σε μία διοργάνωση υψηλότατου αγωνιστικού επιπέδου.

Παναγιώτης Κωστούρος – Μεγάλη πρόκριση απέναντι στον Γεωργιανό Zhorzholiani

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Παναγιώτης Κωστούρος, ο οποίος επικράτησε του Γεωργιανού Ucha Zhorzholiani μέσα σε μία ιδιαίτερα δύσκολη έδρα και πήρε σπουδαία πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ο Έλληνας πρωταθλητής έδειξε αγωνιστική ωριμότητα, καθαρό μυαλό και εξαιρετική τακτική προσέγγιση, κυριαρχώντας κυριολεκτικά απέναντι σε έναν πολύ δυναμικό αντίπαλο της διοργανώτριας χώρας και αγωνίζεται αύριο με στόχο την πρόκριση στη ζώνη των μεταλλίων.

Γεώργιος Πλέας – Καταπληκτική εμφάνιση απέναντι στον Vladislav Vaskovskyi

Σπουδαία αγωνιστική εικόνα παρουσίασε και ο Γιώργος Πλέας της Παναχαϊκής απέναντι στον ιδιαίτερα δυνατό Vladislav Vaskovskyi από τη Μολδαβία. Ο Έλληνας πυγμάχος μας πραγματοποίησε έναν αγώνα υψηλού επιπέδου, δείχνοντας πάθος, δύναμη και τεχνική ποιότητα απέναντι σε έναν εξαιρετικά απαιτητικό αντίπαλο. Παρά την καταπληκτική του προσπάθεια, δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση, κερδίζοντας όμως τις εντυπώσεις με την αγωνιστική του παρουσία.

Ζαχαρίας Μυλωνάς – Μεγάλη μάχη απέναντι στον Χρυσό Πρωταθλητή Ευρώπης Κ19

Ο Ζαχαρίας Μυλωνάς στάθηκε με γενναιότητα απέναντι στον Γεωργιανό Zviad Tochchua, Χρυσό Πρωταθλητή Ευρώπης, σε μία από τις πιο δύσκολες αναμετρήσεις της διοργάνωσης. Ο Έλληνας αθλητής μας έδωσε μία δυνατή και απαιτητική «μάχη» απέναντι σε έναν αθλητή κορυφαίου επιπέδου, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες από μία αναμέτρηση υψηλής ποιότητας και έντασης.

Αλέξανδρος Μαυρομάτης – Σκληρή αναμέτρηση απέναντι στον Zakhariv David

Ο Αλέξανδρος Μαυρομάτης αντιμετώπισε τον Ισραηλινό Zakhariv David σε μία ιδιαίτερα απαιτητική αναμέτρηση υψηλού ρυθμού και δυνατών ανταλλαγών. Ο Έλληνας πυγμάχος μας πάλεψε μέχρι το τέλος απέναντι σε έναν πολύ έμπειρο και επιθετικό αντίπαλο, δείχνοντας μαχητικότητα και αγωνιστικό χαρακτήρα.

Άτυχος ο Στέλιος Κιρσανίδης

Άτυχος στάθηκε ο Στέλιος Κιρσανίδης, καθώς λόγω ίωσης δεν κατέστη δυνατό να αγωνιστεί απέναντι στον Γεωργιανό Nika Ositashvili.

Όλοι οι πυγμάχοι μας έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό