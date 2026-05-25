Η Χριστίνα Αλεξοπούλου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για τις Πανελλαδικές- «Επιτυχία στα παιδιά μας!»

Συνάντηση εργασίας με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας είχε η βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ Χριστίνα Αλεξοπούλου, ενόψει της έναρξης των Πανελλαδικών Εξετάσεων, με επίκεντρο την προετοιμασία και την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Συνάντηση εργασίας με τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, κ. Γιώργο Παπατσίμπα, είχε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, ενόψει της έναρξης των Πανελλαδικών Εξετάσεων την προσεχή Παρασκευή.

Συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την προετοιμασία της εξεταστικής διαδικασίας, την ομαλή λειτουργία των εξεταστικών κέντρων και τη στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης, επισημάνθηκε ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, έχοντας ολοκληρώσει εγκαίρως τον απαραίτητο σχεδιασμό για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Παράλληλα, τονίστηκε η μεγάλη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στη φετινή διαδικασία, καθώς 3.212 υποψήφιοι από τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ της Αχαΐας θα εξεταστούν σε δεκάδες εξεταστικά κέντρα σε ολόκληρη την περιοχή, με τη συμβολή 2.300 εκπαιδευτικών που συμμετέχουν ως επιτηρητές, εξεταστές, βαθμολογητές και μέλη λυκειακών επιτροπών.

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου ευχαρίστησε τον κ. Παπατσίμπα για την αναλυτική ενημέρωση και ευχήθηκε καλή δύναμη στους εκπαιδευτικούς και στις οικογένειες των υποψηφίων, αλλά κυρίως επιτυχία σε όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές που συμμετέχουν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Όπως ανέφερε, «οι Πανελλαδικές αποτελούν έναν σημαντικό σταθμό για κάθε νέο άνθρωπο, χωρίς όμως να καθορίζουν αποκλειστικά την πορεία του. Με πίστη στις δυνατότητές τους, επιμονή και προσήλωση, τα παιδιά μας μπορούν να συνεχίσουν να διεκδικούν τους στόχους και τα όνειρά τους, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Η προσπάθεια έχει πάντα αξία και κάθε διαδρομή μπορεί να οδηγήσει στην πρόοδο. Η επιτυχία περνάει μέσα από την ευτυχία των παιδιών μας».