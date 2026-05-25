Πάτρα: Τι γίνεται με το παλιό Δημαρχείο;

Ανοίγει, απ' ό,τι φαίνεται, ο δρόμος για την αξιοποίηση του ιστορικού κτιρίου της Μαιζώνος, όπου επί χρόνια στεγαζόταν το παλιό Δημαρχείο της Πάτρας.

Το εμβληματικό νεοκλασικό κτίριο ετοιμάζεται να ξαναβρεί τον ρόλο του στην πόλη, αυτή τη φορά ως χώρος πολιτισμού.

Η δημοτική αρχή έχει σχεδιάσει τη μετατροπή του σε έναν πολυχώρο πολιτισμού, με στόχο να αναδειχθεί η ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της Πάτρας.

Το πρώτο βήμα αφορά τη μεταφορά της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο κτίριο, μια διαδικασία που, αν και έχει ήδη καθυστερήσει, αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα. «Προς το παρόν, και άμεσα, θα μεταφερθούν τα βιβλία από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, που ήδη έπρεπε να είχε ξεκινήσει, αλλά υπήρξε ένσταση από τον δεύτερο ανάδοχο και η διαδικασία πήγε δύο μήνες πίσω», εξηγεί στο thebest.gr ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αποστόλης Αγγελής.

Παράλληλα με τη Βιβλιοθήκη, σχεδιάζεται η δημιουργία Πινακοθήκης, ενώ το κτίριο θα φιλοξενήσει και υπηρεσίες του Πολιτιστικού Τομέα του Δήμου. «Θα τρέχει η μελέτη για να γίνει και η Πινακοθήκη, στο ισόγειο του κτιρίου, ενώ στον πρώτο όροφο θα φιλοξενηθούν υπηρεσίες του Πολιτιστικού Τομέα, ενώ εξετάζονται ο Λαδόπουλος αλλά και το Μέγαρο Λόγου και Τέχνης. Επίσης, στον πρώτο όροφο θα δημιουργηθεί και μια αίθουσα εκδηλώσεων», προσθέτει ο κ. Αγγελής.