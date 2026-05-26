Καιρός: Πώς θα κάνουμε τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Η αστάθεια στον καιρό περιορίζεται πλέον κυρίως στα δυτικά, βόρεια και ορεινά τμήματα της χώρας, ενώ μέχρι την Τετάρτη αναμένεται να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα.

Ωστόσο, από την Πέμπτη και καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η αστάθεια θα ενταθεί και θα επηρεάσει ευρύτερες περιοχές, κυρίως στο ηπειρωτικό τμήμα.

Οι υψηλές θερμοκρασίες, που θα φτάσουν έως και τους 30 βαθμούς Κελσίου, ευνοούν την ανάπτυξη τοπικών καταιγίδων στα βουνά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Την Τρίτη αναμένεται σταδιακή βελτίωση και περιορισμός της αστάθειας, με τοπικές καταιγίδες να εντοπίζονται κυρίως σε ορεινές περιοχές της Στερεάς, Μακεδονίας και Πελοποννήσου κατά τις απογευματινές ώρες και τη νύχτα.

Την Τετάρτη η αστάθεια θα περιοριστεί στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, με βροχές και καταιγίδες κυρίως αργά το απόγευμα.

Από την Πέμπτη ο βοριάς θα εξασθενήσει, επιτρέποντας την επανεμφάνιση της αστάθειας σε εσωτερικά ηπειρωτικά τμήματα, όπως η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Μακεδονία, η Θράκη και η Πελοπόννησος, κυρίως τις απογευματινές ώρες. Οι θερμοκρασίες θα παραμεινουν κοντά στους 30 βαθμούς, ενώ ο βοριάς θα παρουσιάζει αυξομειώσεις στο κεντρικό Αιγαίο.

Συνολικά, η εβδομάδα χαρακτηρίζεται από ήπιες καιρικές συνθήκες με διαστήματα αστάθειας που δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Σε συνδυασμό με τις αυξημένες θερμοκρασίες, οι συνθήκες ευνοούν τη θέρμανση των θαλάσσιων νερών, προετοιμάζοντας το έδαφος για ένα καλοκαιρινό ξεκίνημα.