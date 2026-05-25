Πάτρα: Δράση από τα παιδιά για την ειρήνη στην πλατεία Γεωργίου- ΦΩΤΟ

Μηνύματα ειρήνης, αλληλεγγύης και φιλίας των λαών έστειλαν μαθητές Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων της Πάτρας, συμμετέχοντας σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Γεωργίου, με πρωτοβουλία του Δήμου Πατρέων.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Στην πλατεία Γεωργίου, την Παρασκευή 22 Μαΐου, οι παιδικές φωνές ήχησαν δυνατά, στέλνοντας μηνύματα για την Ειρήνη, την Αλληλεγγύη και τη Φιλία των λαών.

Μέσα από χρώματα και μουσικές, με ζωγραφιές, αφίσες και πανό, τα περιστέρια του Πικάσο, μπλέχτηκαν με «Τα αστέρια της Ειρήνης» και «Τον μυστικό κήπο», γύρω από την εικαστική σύνθεση της Πλατείας Γεωργίου για την Ειρήνη που δυνάμωσε τη φωνή της.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, Νηπιαγωγείων και Δημοτικών της πόλης μας, με τη φαντασία τους και την ευαισθησία τους, με χρώματα, στίχους και μουσικές εξέφρασαν την αντίθεσή τους στον πόλεμο και τα δεινά που φέρνει για τα παιδιά όλου του κόσμου.

Την παρουσίαση των παιδιών παρακολούθησαν μαζί με τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, τα παιδιά από το 3 ο Ειδικό σχολείο με τους εκπαιδευτικούς και φροντιστές τους, γονείς αλλά και εργαζόμενοι του Δήμου που συμμετείχαν στον σχεδιασμό, στην κατασκευή και στην υλοποίηση της εικαστικής σύνθεσης της Πλατείας Γεωργίου, η Κατερίνα Σίμου, Αντιδήμαρχος Παιδείας, η Ρένα Σκαρλάτου, Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η Βασιλική Γκολώνη, Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ.Π.Ε. Αχαΐας, η Κατερίνα Νικολακοπούλου, Επόπτρια Ποιότητας της Εκπαίδευσης στη Δ.Π.Ε. Αχαΐας και η Ελένη Αντωνακοπούλου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Π.Ε. Αχαΐας.

Υπεύθυνη και συντονίστρια της δράσης, που υλοποιήθηκε μέσω της Αντιδημαρχίας Παιδείας, ήταν η Δημοτική Σύμβουλος Αθηνά Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου.

Τα παιδιά της πόλης μας, έστειλαν με την παρουσία τους ένα ηχηρό μήνυμα για την ειρήνη, ενάντια στους άδικους πολέμους και ευελπιστούμε οι δράσεις αυτές να ενισχυθούν με τη συμμετοχή ακόμα περισσότερων σχολείων.

Συμμετείχαν:

-17 ο Νηπιαγωγείο: 20 παιδάκια, με υπεύθυνες τις εκπαιδευτικούς κα. Μίνα Πετροπούλου και κα. Μαίρη Λεβεντάκου,

-49 ο Νηπιαγωγείο:17 παιδάκια, με υπεύθυνες τις εκπαιδευτικούς κα. Αρετή Ζησιμοπούλου και κα. Ιωάννα Σεβαστιάδη,

-2 ο Δημοτικό (Στρούμπειο): 37 παιδιά από ένα τμήμα της Β’ τάξης και ένα τμήμα της Δ΄ τάξης με τις εκπαιδευτικούς κα. Σαρακινίδου, κα. Χατζηζαχαρίου και τον εικαστικό κ. Νίκο Κουτσοδήμα,

-7 ο Δημοτικό: 28 παιδιά με υπεύθυνους εκπαιδευτικούς, τον κ. Δημήτριο Δημακόπουλο, τον κ. Κωνσταντίνο Μυλωνά, την κα. Μπέτυ Βερροίου, την εικαστικό κα. Κατερίνα Γάκα, την κα. Εύη Μποζίκα και την Διευθύντρια, κα. Φέρη Γαλιατσάτου,

-11 ο Δημοτικό: 38 παιδιά, με υπεύθυνες τις εκπαιδευτικούς κα. Μαντέλη, κα. Σταθοπούλου και κα. Φραγκούλια,

-20 ο Δημοτικό: με δύο τμήματα της ΣΤ’ τάξης - συνολικά 36 μαθητές, με υπεύθυνους τους εκπαιδευτικούς κα. Αλεξάνδρα Οικονόμου και κ. Θανάση Παπαλαζάρου.