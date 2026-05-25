Γωγώ Μαστροκώστα: Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της μαζί με την κόρη της

Πριν από περίπου δυόμισι χρόνια είχε πραγματοποιήσει η Γωγώ Μαστροκώστα την τελευταία της δημόσια εμφάνιση μαζί με την κόρη της, Βικτώρια Δέλλα.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου, έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο της πρώην γυμνάστριας και μοντέλου σε ηλικία 56 ετών. Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Γωγώς Μαστροκώστα πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024. Συγκεκριμένα, είχε δώσει το «παρών» στον γάμο της κόρης της φίλης της και σχεδιάστριας, Στάλως Ηλία.

Η τελετή είχε πραγματοποιηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Τα σχετικά στιγμιότυπα από την παρουσία της Γωγώς Μαστροκώστα στον γάμο είχε δημοσιεύσει τότε ο Χάρης Σιανίδης στο Instagram. Σε ένα από αυτά η πρώην γυμνάστρια εμφανίζεται χαμογελαστή με το παιδί της.