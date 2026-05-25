Κατσαρίδες και ποντίκια στην Πάτρα: Πού εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα και πότε αναμένεται το πικ τους

Αυξημένη εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια η παρουσία κατσαρίδων στην Πάτρα, με το φαινόμενο να συνδέεται άμεσα με τις κλιματικές συνθήκες αλλά και την παλαιότητα των υποδομών στο κέντρο της πόλης. Παράλληλα, έντονη παραμένει η παρουσία ποντικιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ οι επαγγελματίες του χώρου καταγράφουν ήδη αυξημένες κλήσεις για απεντομώσεις ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο γεωπόνος και ιδιοκτήτης της «Vita Υγειονομική» Βασίλης Λέκκας, «τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αύξηση κυρίως στις κατσαρίδες λόγω του ότι έχουν ευνοηθεί από τις κλιματικές συνθήκες». Σύμφωνα με τον ίδιο, «φέτος η έξαρση δεν έχει ακόμη κορυφωθεί, καθώς τις έχει κρατήσει λίγο ο καιρός, δηλαδή δεν έχει ανέβει η θερμοκρασία πάρα πολύ». Όπως εξηγεί, «έχουν κάνει βέβαια την εμφάνισή τους, αλλά αναμένεται το πικ τους να γίνει από τις 10 Ιουνίου και μετά, αν ο καιρός είναι φυσιολογικός».

Ο κ. Λέκκας τονίζει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα με τις κατσαρίδες εντοπίζεται στο κέντρο της Πάτρας, καθώς πρόκειται για έντομα που αναπτύσσονται κυρίως στις αποχετεύσεις και στα φρεάτια. «Στο κέντρο, επειδή οι υπόνομοι είναι πάρα πολύ παλιοί, εκεί αναπτύσσονται περισσότερο οι κατσαρίδες», σημειώνει, προσθέτοντας ότι «περιμετρικά της πόλης δεν βλέπεις τόσο πολύ». Όπως επισημαίνει, οι κατσαρίδες υπάρχουν μόνιμα στα φρεάτια και στους υπονόμους και ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες θα εμφανιστούν.

Την ίδια στιγμή, αναφέρεται στην αυξημένη παρουσία ποντικιών σε όλες τις περιοχές της πόλης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για πρόβλημα που δεν περιορίζεται εποχικά. Όπως λέει, «τα ποντίκια υπάρχουν παντού και εμφανίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους γιατί γεννούν συνέχεια». Ωστόσο, εξηγεί ότι τον χειμώνα η παρουσία τους γίνεται λιγότερο αισθητή, καθώς «νυχτώνει νωρίς και μπαίνουμε πιο γρήγορα στο σπίτι», ενώ οι κατοικίες παραμένουν περισσότερο κλειστές λόγω του καιρού. Αντίθετα, το καλοκαίρι αυξάνονται οι πιθανότητες να μπουν σε σπίτια, καθώς οι μπαλκονόπορτες και τα παράθυρα μένουν ανοιχτά.

Παράλληλα, ο ίδιος σημειώνει ότι οι κλήσεις για απεντομώσεις είναι συνεχείς αυτή την περίοδο, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει η εποχή αυξημένης δραστηριότητας για τα έντομα και τα τρωκτικά. «Τώρα έχει ξεκινήσει η περίοδος, δεν γίνεται χαμός ακόμη, αλλά όταν σταθεροποιηθεί ο καιρός ο κόσμος θα ζητάει απεντομώσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στα κουνούπια, εξηγώντας ότι πολλές φορές δεν ευνοούνται από τις καιρικές συνθήκες λόγω των ανέμων. Αντίθετα, όπως τονίζει, οι κατσαρίδες παραμένουν σταθερά στους υπονόμους και στα φρεάτια, γεγονός που καθιστά σχεδόν βέβαιη την εμφάνισή τους με την άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες εβδομάδες.









