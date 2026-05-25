Συναγερμός στο Σαραβάλι: Σπασμένα ελενίτ με αμίαντο δίπλα σε γήπεδο όπου παίζουν παιδιά

Μια βόλτα την Κυριακή κοντά στο γήπεδο του Σαραβαλίου ήταν αρκετή για να ανακαλύψει κανείς κάτι που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί. Έναν σωρό από σπασμένα κομμάτια ελενίτ, υλικό το οποίο περιέχει αμίαντο, πεταμένα δίπλα στους κάδους σκουπιδιών, λίγα μέτρα από το γήπεδο όπου καθημερινά παίζουν εκατοντάδες παιδιά.

Ο πρώην δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Λάμπρου, ήταν ο πρώτος που εντόπισε το πρόβλημα και κινητοποίησε τις αρχές. «Περνώντας, την Κυριακή, από το γήπεδο του Σαραβαλίου, είδα έναν σωρό με σπασμένα κομμάτια από ελενίτ, όπου προφανώς κάποιος τα είχε πετάξει δίπλα στους κάδους σκουπιδιών, χωρίς να γνωρίζει, ίσως, την επικινδυνότητά τους. Το υλικό αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο όταν σπάει ή θρυμματίζεται», αναφέρει στο thebest.gr.

Ο κ. Λάμπρου έδρασε αμέσως, υποβάλλοντας αναφορά τόσο στην πλατφόρμα Sense City του Δήμου Πατρέων όσο και στην αστυνομία, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα στο σημείο. «Αμέσως έκανα αναφορά στο Sense City του Δήμου και κάλεσα την αστυνομία, η οποία ήρθε άμεσα στο σημείο και έβαλε περιμετρικά του σωρού κόκκινη κορδέλα», επισημαίνει.

Ωστόσο, η απάντηση που έλαβε από την πλατφόρμα Sense City άνοιξε νέα ερωτηματικά ως προς την αρμοδιότητα διαχείρισης του προβλήματος. «Από το Sense City μού ήρθε σήμερα απάντηση ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου αλλά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και να καλέσω το τηλέφωνο 2610 461369, το οποίο όμως βγάζει μήνυμα ότι δεν λειτουργεί προσωρινά», τονίζει

Το ζήτημα παραμένει άμεσης προτεραιότητας, καθώς τα θραύσματα βρίσκονται ακριβώς δίπλα σε δημοτικό γήπεδο με έντονη παιδική παρουσία. «Τα κομμάτια του ελενίτ είναι ακριβώς δίπλα από το Δημοτικό γήπεδο του Σαραβαλίου, το οποίο καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες παιδιά. Κάποιος πρέπει να τα μαζέψει, και μάλιστα υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, πρέπει να το κάνει εξουσιοδοτημένη εταιρεία, λόγω της επικινδυνότητας των υλικών», υπογραμμίζει ο κ. Λάμπρου, προσθέτοντας: «Επίσης, και η αστυνομία πρέπει να κινήσει διαδικασίες τόσο για αυτόν που τα πέταξε όσο και για τη διαχείρισή τους».

Τι είναι ο ελενίτ και γιατί είναι τόσο επικίνδυνος

Ο ελενίτ είναι αμιαντοτσιμεντένιο υλικό που χρησιμοποιήθηκε ευρέως στη δόμηση κατά τον 20ό αιώνα, κυρίως σε στέγες και υδρορροές. Πρόκειται για ένα από τα πιο επικίνδυνα δομικά υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί, καθώς περιέχει αμίαντο, ουσία της οποίας η καρκινογόνος δράση έχει πλέον τεκμηριωθεί επιστημονικά. Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός όταν το υλικό σπάει ή θρυμματίζεται, απελευθερώνοντας μικροσκοπικές ίνες αμιάντου που εισπνέονται και εγκαθίστανται μόνιμα στον πνεύμονα, προκαλώντας σοβαρές παθήσεις, όπως μεσοθηλίωμα και καρκίνο.

Η παραγωγή και χρήση του έχει απαγορευθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2005, ενώ η διαπιστωμένη ενοχοποίησή του για καρκινογένεση έχει οδηγήσει πολλές χώρες στη λήψη αυστηρών μέτρων για τον περιορισμό της χρήσης του και την πλήρη απαγόρευσή του.