Η Πάτρα γίνεται παράδειγμα κοινωνικής εργασιακής συμπερίληψης στην ελληνική περιφέρεια

Το Εξειδικευμένο Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ)* του ΚΟΙΣΠΕ «Φάρος» *στην Πάτρα , μέλος του Πανελλαδικού δικτύου Υποστηριζόμενης απασχόλησης , δημιουργήθηκε για να δώσει ουσιαστικές ευκαιρίες εργασίας σε ανθρώπους με σοβαρές ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, ενισχύοντας την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία και στην απασχόληση. Μέσα από τη συνεργασία της επιστημονικής ομάδας (ψυχολόγος, κοινωνικοί λειτουργοί, σύμβουλοι εργασίας), των εργοδοτών, των υποψηφίων εργαζομένων, των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλων κοινωνικών φορέων, το πρόγραμμα απέδειξε ότι η εργασιακή και κοινωνική επανένταξη δεν αποτελεί μόνο μια θεωρητική έννοια, αλλά και μια πραγματικότητα για την τοπική κοινωνία της Πάτρας και τις επιχειρήσεις της.

Μέσα στα δύο χρόνια λειτουργίας του ΕΓΥΑ στην Πάτρα ,περισσότεροι από 221 άνθρωποι έχουν εξυπηρετηθεί και υποστηριχθεί στη διαδικασία της επαγγελματικής τους επανένταξης. Από αυτούς, 96 άτομα ολοκλήρωσαν το επαγγελματικό τους προφίλ, 63 αξιολογήθηκαν κατάλληλοι για εργασία στην ελεύθερη αγορά, ενώ ήδη 45 εργάζονται σήμερα σε επιχειρήσεις της πόλης μας, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η εργασία μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο θεραπευτικής αποκατάστασης, αξιοπρέπειας και κοινωνικής επανένταξης (Στοιχεία έως και 04/2026)

Το μοντέλο συνεργασίας που χρησιμοποιήθηκε με τις επιχειρήσεις είναι τo : Εργοδότες - Φάρος και η διαδικασία συνεργασίας με τους ωφελούμενους είναι αυτή : Εργαζόμενοι - Φάρος

Πίσω από κάθε αριθμό βρίσκεται μία προσωπική ιστορία. Μέχρι σήμερα 45 συμπολίτες μας, με προσόντα και επαγγελματική προϋπηρεσία, κατάφεραν να ξαναβρούν την αυτοπεποίθησή τους, να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία και να αισθανθούν ξανά ενεργά μέλη της κοινωνίας.

Τα αποτελέσματα αυτά δεν θα μπορούσαν να έχουν επιτευχθεί χωρίς τη συνεισφορά των επιχειρήσεων που επέλεξαν να ανοίξουν την πόρτα στη διαφορετικότητα και να αξιοποιήσουν τα οφέλη της συμπερίληψης στην αγορά εργασίας. Το ΕΓΥΑ θέλει να ευχαριστήσει τους παρακάτω εργοδότες για την κοινωνική τους ευαισθησία και υπευθυνότητα αλλά και για την εξαιρετική τους συνεργασία:

Super Market Ανδρικόπουλος, Παραδοσιακό Παντοπωλείο, ΚΕΚ Demotes, Multiclima - Σπυρόπουλος Πέτρος, Mono Bar, Κδαπ Πνοή, Κωστή Βιργινία Κλιματισμοί, Stay Social, Αριστείδου Βιβλιοχαρτοπωλείο , Diamantis A.E, Βιογεύσεις, Barberino, καθώς και τις πανελλήνιας εμβέλειας αλυσίδες: Lidl, ΑΒ Βασιλόπουλος, Κωτσόβολος, Inditex (Zara, Stradivarius, Massimo Dutti κ.τ.λ.), Teleperformance , CQS, McDonalds, κ.α. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Δήμο Ερυμάνθου για την συνεργασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμβολή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) είναι εξαιρετικά σημαντική με την παροχή προγραμμάτων επιδότησης αναφορικά με το μισθοδοτικό κόστος για πρόσληψη εργαζομένων από ευάλωτα κοινωνικά ομάδες.

To Γραφείο υποστηριζόμενης απασχόλησης είναι σε άμεση συνεργασία με φορείς ψυχικής υγείας της Πάτρας και άλλους κοινωνικούς φορείς και θέλει να ευχαριστήσει μεταξύ άλλων το ΕΚΕΨΥΕ, Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών “Ο Άγιος Ανδρέας” , την ψυχιατρική κλινική και την κοινωνική υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου, το Κέντρο Ερευνών για θέματα ισότητας (ΚΕΘΙ), τον Ε.Ο.Π.Α.Ε, το ΣΟΨΥ, καθώς και άλλους φορείς για την παραπομπή ωφελούμενων. Επιπλέον σημαντική συμβολή έχουν και οι ψυχίατροι και επαγγελματίες ψυχικής υγείας της περιοχής που στήριξαν το γραφείο υποστηριζόμενης απασχόλησης.

Σήμερα, το ΕΓΥΑ του ΚΟΙΣΠΕ «Φάρος» συνεχίζει με συνέπεια το έργο του, επιδιώκοντας να διευρύνει ακόμη περισσότερο το δίκτυο συνεργασιών του με επιχειρήσεις της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής με την χρηματοδότηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Καλούμε τις επιχειρήσεις να σταθούν δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια, ώστε μαζί να δημιουργήσουμε μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, όπου κάθε άνθρωπος θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει, να εξελίσσεται και να αισθάνεται ότι ανήκει. Ένας από τους βασικούς ρόλους του ΕΓΥΑ είναι να υποστηρίξει και να καθοδηγήσει κάθε επιχείρηση που το επιθυμεί, στην ανάπτυξη κουλτούρας συμπερίληψης.

*Το Εξειδικευμένο Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) λειτουργεί από τον ΚΟΙΣΠΕ Φάρος* στην Πάτρα (Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 71). Επικεντρώνεται στην εργασιακή συμπερίληψη για άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, που είναι κατάλληλα και ικανά να εργαστούν, και αποτελεί το ένα από τα πέντε (5) ΕΓΥΑ που λειτουργούν Πανελλαδικά σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΠΟΚοιΣΠΕ).

* Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» (Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης) είναι Μονάδα Ψυχικής Υγείας που έχει δημιουργήσει επιχειρηματικές δράσεις, στοχεύοντας στη δημιουργία θέσεων προστατευμένης ή υποστηριζόμενης εργασίας για πρόσωπα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα με σκοπό την θεραπευτική ολοκλήρωση, την επαγγελματική επανένταξη και την ισότιμη κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Info:

Εξειδικευμένο Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης

Τηλέφωνο: 2616009140

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Λ. Γ. Παπανδρέου 71, 26226, Πάτρα Instagram: koispeachaias_faros Facebook: Κοινωνικός Συνεταιρισμός Φάρος