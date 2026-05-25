Το σπαρακτικό αντίο του Τραϊανού Δέλλα στη Γωγώ Μαστροκώστα

«Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά, πετά μακριά, πήγαινε στο φως», έγραψε ο Τραϊανός Δέλλας στην συγκλονιστική του ανάρτηση για να αποχαιρετήσει την αγαπημένη του σύζυγο, Γωγώ Μαστροκώστα η οποία έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα (25/5/2026) σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Η Γωγώ Μαστροκώστα το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, με την οικογένειά της στο πλευρό της, πριν πει το τελευταίο αντίο.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής έγραψε στην ανάρτησή του στο Instagram: «Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά, πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας. Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει.

Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτώριά μας! Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε παίρνει πίσω. Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου! Πετά ψηλά!».