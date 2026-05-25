Γωγώ Μαστροκώστα: Στο Ελληνικό η κηδεία της και η ταφή στο Μεσολόγγι- H επιθυμία της οικογένειας

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή στα 56, με την κηδεία και την ταφή της πρώην γυμνάστριας να γίνεται στο Ελληνικό και στο Μεσολόγγι αντιστοίχως.

Όπως έκανε γνωστό η κόρη της, το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο Ελληνικό και θα ακολουθήσει η ταφή της μητέρας της στον τόπο καταγωγής της, το Μεσολόγγι.

Η Βικτώρια Δέλλα έγραψε για το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα: «Εκ μέρους της οικογένειας, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν». Αντί στεφάνων, η κόρη της γράφει πως η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα.