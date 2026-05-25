Φλας στα «Τοπία της Μνήμης» του Γιάννη Ψυχοπαίδη στο Ιδρυμα Γουλανδρή

Η πιο προσωπική ρετροσπεκτίβα του καλλιτέχνη στην καρδιά της Αθήνας
Tα πιο αγαπημένα του έργα, από την προσωπική του συλλογή, παρουσιάζει ο Γιάννης Ψυχοπαίδης στο Ιδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή. Ο διαπρεπής εικαστικός με την Πατρινή σύζυγό του Ρόη Μαλλιώρη πάντα στο πλευρό του, υποδέχθηκαν ακαδημαικούς, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες και φιλότεχνους στα εγκαίνια της νέας περιοδικής έκθεσης «Τοπία της Μνήμης. Αυτά που κράτησα».
Εάν βρεθείτε στην πρωτεύουσα μπορείτε να τα θαυμάσετε ως τις 4 Οκτωβρίου 2026- στην πολυσύχναστη πινακοθήκη της κεντρικής περιοχής του Παγκρατίου, που φιλοξενεί με συνέπεια διεθνείς θησαυρούς της τέχνης.
Αποτυπώνουν την εξέλιξη της πορείας του από το 1962 έως σήμερα. Αυτά τα 70 έργα, προσφέρουν αναμφίβολα μια σπάνια, εσωτερική ματιά στις επιλογές του.
Γιάννης και Ρόη Ψυχοπαίδη
Μαρία Κουτσομάλλη-Moreau, Γιάννης Ψυχοπαίδης, Fleurette Καραδόντη
Γιάννης Δραγασάκης, Ρόη Μαλλιώρη
Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν η πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή Fleurette Καραδόντη, η υπεύθυνη Συλλογής του Ιδρύματος Μαρία Κουτσομάλλη-Moreau οι οποίες απηύθυναν χαιρετισμό, όπως και ο ίδιος ο δημιουργός.
Θυμίζουμε πως ο Γιάννης Ψυχοπαίδης διατηρεί ατελιέ ζωγραφικής στο Ρίον και έχει πολιτογραφηθεί Πατρινός λόγω οικογενειακών και φιλικών δεσμών. Χαιρόμαστε κάθε φορά που αναφερόμαστε στη δουλειά του!
Παύλος Σούρλας, Ρέα Γαλανάκη, Ηλίας Κούβελας
Γιώργος Πρεβελάκης, Ρόη Μαλλιώρη-Ψυχοπαίδη
Αριστερά Τίμος Τζάννες, Λουκία Παπαδάκη. Δεξιά Δήμητρα Φιλίππου, Fleurette Καραδόντη
Ανδρέας Γεωργιάδης, Γιάννης Ψυχοπαίδης, Βιβή Γερολυμάτου
Γιάννης Βογανάτσης, Γιάννης Καλλιγάς, Τάκης Μαυρωτάς, Κωνσταντίνος Πιπερίγκος
Εριέττα Μαυρουδή, Χρήστος Τσούκαλης
Στέλλα Καπεζάνου, Αλέξανδρος Κασσανδρινός
Ναταλία Ιορδάνου-Φουρλή, Σέσιλ Μαργέλλου
Σύμφωνα με το Μουσείο, τα έργα του Γιάννη Ψυχοπαίδη αποτελούν απτά δείγματα μιας νεοπαραστατικής στροφής που γινόταν αισθητή σε παγκόσμια κλίμακα και αναπόφευκτα είχε φτάσει και στην Ελλάδα.
Η γονιμότητα και η παραγωγικότητά του στον νεοπαγή νεορεαλιστικό χώρο οφείλεται, εν μέρει ίσως, στη σύζευξη δυο κόσμων: της ελληνοπρεπούς και της δυτικότροπης εικαστικής παιδείας. Ένα σταυροδρόμι δυο κόσμων που, χωρίς να συγχέονται, του επέτρεψαν γόνιμες διαδραστικές καλλιτεχνικές ανταλλαγές, ενισχύοντάς τον να σταθεί ενάντια σε φαινόμενα του βίαιου εκβιομηχανισμού και της χωρίς μέτρο κατανάλωσης.
Ενα από υα εκθέματα
Στιγμιότυπο των εγκαινίων
