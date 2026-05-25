Φλας στα «Τοπία της Μνήμης» του Γιάννη Ψυχοπαίδη στο Ιδρυμα Γουλανδρή

Tα πιο αγαπημένα του έργα, από την προσωπική του συλλογή, παρουσιάζει ο Γιάννης Ψυχοπαίδης στο Ιδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή. Ο διαπρεπής εικαστικός με την Πατρινή σύζυγό του Ρόη Μαλλιώρη πάντα στο πλευρό του, υποδέχθηκαν ακαδημαικούς, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες και φιλότεχνους στα εγκαίνια της νέας περιοδικής έκθεσης «Τοπία της Μνήμης. Αυτά που κράτησα».

Εάν βρεθείτε στην πρωτεύουσα μπορείτε να τα θαυμάσετε ως τις 4 Οκτωβρίου 2026- στην πολυσύχναστη πινακοθήκη της κεντρικής περιοχής του Παγκρατίου, που φιλοξενεί με συνέπεια διεθνείς θησαυρούς της τέχνης.

Αποτυπώνουν την εξέλιξη της πορείας του από το 1962 έως σήμερα. Αυτά τα 70 έργα, προσφέρουν αναμφίβολα μια σπάνια, εσωτερική ματιά στις επιλογές του.