Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Αναίρεση για την αποφυλάκισή του από τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Η απόφαση του Αρείου Πάγου θα ληφθεί μέσα στο πρώτο 10ημερο του Ιουνίου
Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου θα αποφασίσει αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αποφυλάκιση του καταδικασμένου αρχηγού της 17Ν, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.
Όπως έγινε γνωστό, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, άσκησε εισαγγελική αναίρεση για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.
Όπως έγινε γνωστό, μετά το αίτημα του κ. Σοφοκλή Λογοθέτη θα γίνει άμεσα η συζήτηση στο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου σε συμβούλιο.
Κατά την κρίση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού δεν έχει εκτίσει την προβλεπόμενη ποινή των 25 ετών και δεν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την αποφυλάκιση πριν από αυτό το όριο.
