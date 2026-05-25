Σύριγγες σε παραλία στον Κάτω Αλισσό - Χρησιμοποιημένα σύνεργα χρήσης ναρκωτικών σε κοινή θέα - ΒΙΝΤΕΟ - ΦΩΤΟ

Ζητούν βοήθεια από αστυνομία και δήμο Πατρέων
Αναστάτωση και έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει οι εικόνες που καταγράφηκαν στην παραλία του Κάτω Αλισσού, όπου πολίτες εντόπισαν χρησιμοποιημένες σύριγγες πεταμένες στην άμμο.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς η θερινή περίοδος ξεκινά και η περιοχή αναμένεται σύντομα να γεμίσει με λουόμενους, οικογένειες και παιδιά.
Οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την κατάσταση, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας ασφάλειας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο κίνδυνος για τα μικρά παιδιά, τα οποία μπορεί να έρθουν σε επαφή με τα επικίνδυνα αντικείμενα χωρίς να αντιληφθούν τι ακριβώς είναι.
Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής έβγαλαν τα κινητά τους και κατέγραψαν τις εικόνες για να θορυβήσουν όλους εκείνους που πρέπει να επέμβουν για να προστατευθούν οι πολίτες και ειδικά μικρά παιδιά που παίζουν στην παραλία και όχι μόνο.
Κάτοικοι του Κάτω Αλισσού κατέγραψαν τις εικόνες
Σύμφωνα με μαρτυρίες, το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο. Όπως αναφέρουν, τους χειμερινούς μήνες, όταν η παραλία παρουσιάζει μικρότερη κίνηση και λιγότερη επιτήρηση, παρατηρούνται συχνότερα παρόμοιες εικόνες. Οι πρόσφατες φωτογραφίες και αναφορές επανέφεραν το θέμα στο προσκήνιο, προκαλώντας ερωτήματα για την κατάσταση καθαριότητας και την επαρκή φροντίδα της περιοχής.
Ο πρόεδρος της κοινότητας αναγνώρισε ότι το πρόβλημα είναι γνωστό και σημείωσε πως προγραμματίζεται καθαρισμός της παραλίας, ώστε ο χώρος να καταστεί ξανά ασφαλής για τους επισκέπτες.
Οι κάτοικοι ζητούν άμεσα μέτρα, τακτικούς ελέγχους και ουσιαστικές παρεμβάσεις, προκειμένου η παραλία του Κάτω Αλισσού να παραμένει καθαρή και ασφαλής για όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες.
