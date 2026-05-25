Σύριγγες σε παραλία στον Κάτω Αλισσό - Χρησιμοποιημένα σύνεργα χρήσης ναρκωτικών σε κοινή θέα - ΒΙΝΤΕΟ - ΦΩΤΟ

Αναστάτωση και έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει οι εικόνες που καταγράφηκαν στην παραλία του Κάτω Αλισσού, όπου πολίτες εντόπισαν χρησιμοποιημένες σύριγγες πεταμένες στην άμμο.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς η θερινή περίοδος ξεκινά και η περιοχή αναμένεται σύντομα να γεμίσει με λουόμενους, οικογένειες και παιδιά.

Οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την κατάσταση, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας ασφάλειας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο κίνδυνος για τα μικρά παιδιά, τα οποία μπορεί να έρθουν σε επαφή με τα επικίνδυνα αντικείμενα χωρίς να αντιληφθούν τι ακριβώς είναι.

Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής έβγαλαν τα κινητά τους και κατέγραψαν τις εικόνες για να θορυβήσουν όλους εκείνους που πρέπει να επέμβουν για να προστατευθούν οι πολίτες και ειδικά μικρά παιδιά που παίζουν στην παραλία και όχι μόνο.