Αλλάζουν όλα στους μισθούς των γυναικών -Τι φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας

Αποκαλυπτικά είναι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία μισθωτής απασχόλησης, όπως αντλούνται από τις ΑΠΔ. Τον περασμένο Ιούνιο, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης διαμορφωνόταν στα 1.356,40 ευρώ, ωστόσο για τους άνδρες ανερχόταν στα 1.437,50 ευρώ, ενώ στις γυναίκες περιοριζόταν στα 1.260,94 ευρώ.

Το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό, εξ ου και η Κοινοτική Οδηγία που απαιτήθηκε για να μπουν στοιχειώδεις κανόνες στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, η Ελλάδα ξεπερνά τον κοινοτικό μέσο όρο. Σύμφωνα με τα τελευταία συγκριτικά στοιχεία της Eurostat, στην ΕΕ, οι γυναίκες αμείβονται κατά μέσο όρο 11% λιγότερο ανά ώρα από τους άνδρες. Το 2024, η Εσθονία είχε το υψηλότερο χάσμα αμοιβών με 18,8%, ακολουθούμενη από την Τσεχία με 18,5%, ενώ όσον αφορά στην Ελλάδα βρίσκεται στη 10η θέση με διαφορά αμοιβών 13,4%.

Η «ψαλίδα» και οι αλλαγές που έρχονται

Σύμφωνα με τους τεχνοκράτες των Βρυξελλών, αυτή η διαφορά αμοιβών οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα, υπάρχει ανισορροπία των φύλων σε ηγετικούς ρόλους, καθώς οι άνδρες κατέχουν το 64% όλων των διευθυντικών θέσεων στην ΕΕ, ρόλοι που συνήθως συνδέονται με υψηλότερους μισθούς. Επιπλέον, το 91% των διακοπών στην επαγγελματική σταδιοδρομία λόγω φροντίδας παιδιών έγιναν από γυναίκες κι αυτές οι διακοπές μπορούν να επηρεάσουν την επαγγελματική εξέλιξη, οδηγώντας σε ανισότητες στις αμοιβές. Καθοριστικό είναι, επίσης, το ότι Οι γυναίκες καταλαμβάνουν το 76% όλων των θέσεων εργασίας στην εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική εργασία, τομείς που είναι γενικά χαμηλότερα αμειβόμενοι.

Το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται, πάντως, εκεί όπου άνδρες και γυναίκες αντίστοιχων προσόντων, που στελεχώνουν ίδιες θέσεις, αμείβονται με διαφορετικό τρόπο, χωρίς εμφανή λόγο, παρά μόνο τη διαφορά φύλου. Εκεί εντοπίζεται ο πυρήνας των παρεμβάσεων που φέρνει το υπουργείο Εργασίας και θα παρουσιαστούν στο αυριανό υπουργικό συμβούλιο.

Στον πυρήνα αυτών των παρεμβάσεων είναι η εισαγωγή κανόνων διαφάνειας τόσο κατά τη διαδικασία πρόσληψης όσο και κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, θεσπίζοντας μεταξύ άλλων και υποχρεώσεις ελέγχου του μισθολογικού χάσματος στις επιχειρήσεις.

Διαφάνεια κατά τη διαδικασία πρόσληψης

Πριν από την συνέντευξη, η επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί την αρχική αμοιβή ή το μισθολογικό εύρος της προσφερόμενης θέσης, καθώς και να ενημερώνει τον υποψήφιο για την ύπαρξη σχετικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, εφόσον υπάρχει.

Παράλληλα, κατά τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων προς απασχόληση, η επιχείρηση απαγορεύεται ρητά πλέον να ζητάει πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες αποδοχές του υποψηφίου.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι η προκήρυξη της θέσης και συνολικά η διαδικασία πρόσληψης πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο και χωρίς άλλες διακρίσεις.

Δικαιώματα εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης

Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για την ίδια εργασία.

Η έννοια της αμοιβής περιλαμβάνει όχι μόνο τον βασικό μισθό αλλά και bonus, επιδόματα, υπερωρίες, παροχές και επαγγελματικές συντάξεις.

Βάσει του νέου σχεδίου νόμου, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαθέτουν τεκμηριωμένες μισθολογικές δομές που βασίζονται σε αντικειμενικά και ουδέτερα ως προς το φύλο κριτήρια.

Το σχέδιο νόμου ενισχύει σημαντικά και το δικαίωμα πρόσβασης των εργαζομένων στην πληροφορία. Οι εργαζόμενοι μπορούν να ζητούν στοιχεία για το ατομικό επίπεδο αμοιβής τους καθώς και για το μέσο επίπεδο αμοιβών ανδρών και γυναικών που εκτελούν όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας, χωρίς να αποκαλύπτεται η ταυτότητα άλλων εργαζομένων.

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας και μισθολογικές δομές

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας μπορούν να χρησιμοποιούνται ως βάση για τη δημιουργία μισθολογικών δομών στις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, όταν εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση εργασίας, θεωρείται καταρχήν ότι δεν υπάρχουν αδικαιολόγητες μισθολογικές διακρίσεις κατά τη συζήτηση εργατικής διαφοράς ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας.

Οι ποινές

Προφανές είναι ότι οι νέοι κανόνες δεν μπορούν να περιοριστούν σε ευχολόγια, αλλά πρέπει να υπάρχουν και ποινές για όσους εργοδότες συνεχίζουν τις διακρίσεις.

Υποχρεωτικός έλεγχος μισθολογικού χάσματος

Το σχέδιο νόμου εισάγει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για το μισθολογικό χάσμα ανδρών και γυναικών, το μισθολογικό χάσμα στα bonus, το διάμεσο μισθολογικό χάσμα και το μισθολογικό χάσμα ανά κατηγορία εργαζομένων.

Εφόσον τα στοιχεία δείξουν ότι υπάρχει μισθολογική διαφορά τουλάχιστον 5% χωρίς αντικειμενική εξήγηση, ο εργοδότης υποχρεούται να διορθώσει τη διαφορά αναμορφώνοντας τη μισθολογική δομή της επιχείρησης.

Δικαστική προστασία και αποζημιώσεις

Το νέο πλαίσιο ενισχύει και τη δικαστική προστασία των εργαζομένων. Αν ο εργαζόμενος θεωρεί ότι υπάρχει διάκριση, μπορεί να ζητήσει στοιχεία μισθών, να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να εκπροσωπηθεί από συνδικαλιστική οργάνωση ή φορέα ισότητας.

Εφόσον αποδειχθεί διάκριση, ο εργαζόμενος δικαιούται μεταξύ άλλων πλήρη αποζημίωση, αναδρομικούς μισθούς και bonus που χάθηκαν.

