Πάτρα: Αναστάτωση στα Δεμένικα - Πυροβόλησε οικοδομή και αμάξι

Έρευνες για τον εντοπισμό του ατόμου
Αναστάτωση προκλήθηκε στα Δεμένικα όταν σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα της Κυριακής, άγνωστο άτομο φέρεται να πυροβόλησε εναντίον οικοδομής αλλά και σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με πληροφορίες τα σφαιρίδια κατέληξαν σε μπαλκονόπορτες διαμερισμάτων ενώ από την επίθεση στο όχημα προκλήθηκαν ζημιές στο τζάμι της πόρτας..
Ο άγνωστος δράστης έφυγε από την περιοχή πριν φτάσει η αστυνομία,η οποία εντόπισε πέντε σφαιρίδια, ενώ το άτομο σναζητείται.
