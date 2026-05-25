Η Χέιλι Μπίμπερ, η Calzedonia και τα πιο επίκαιρα bikini trends

H ανάρτηση που ταρακούνησε το διαδίκτυο, με μαγιό σε κίτρινο «butter yellow» και καφέ γαρνίρισμα
Η απίστευτα επιδραστική στην Αμερική, Χέιλι Μπίμπερ έδωσε το σύνθημα μα ξεχυθούμε στις παραλίες.
To 29χρονο μοντέλο, επιχειρηματίας, δημιουργός του label καλλυντικών Rhode και σύζυγος του pop star Τζάστιν Μπίμπερ, εμφανίστηκε σε post προβάλλοντας την φετινή Calzedonia swimwear collection.
H εν λόγω ανάρτηση σε ύφος editorial campaign, μέσα σε 11 ώρες συγκέντρωσε 3.000 σχόλια και περίπου 800.000 likes. Η Χέιλι είναι συνηθισμένη σε εικόνες που γίνονται αυτόματα viral αλλά να ωθεί το νεαρόκοσμο σε νέα trends.
Eγραψε απλά λοιπόν «Καλοκαίρι» και φόρεσε μπικίνι Calzedonia. Όπως θα δείτε είναι υπέρμαχος των sexy πατρόν με «τριγωνάκι» σουτιέν όπως πολλά it girls. Eπιλέον, ποζάροντας σε ξαπλώστρα λανσάρει τον τόνο του butter yellow (απαλού κίτρινου) μαζί με γαρνιρίσματα στο δημοφιλέστατο καφέ τόνο. Όπως θα δείτε σε βόλτες για shopping το αντιθετικό, γραμμικό τελείωμα «σκίζει» στην ευρύτερη αγορά, κυρίως σε άσπρο- μαύρο αλλά όχι μόνο. Η Χέιλι εμφανίζεται και με εκρού μπικίνι γεμάτο παγιέτες της ίδιας εταιρείας, υιοθετώντας το sequin style, δηλαδή τη λάμψη σε ουδέτερους και γήινους τόνους.
