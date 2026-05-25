Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: 2η Συνάντηση Φορέων στο πλαίσιο του έργου SMART-HUBs

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει τη 2η Συνάντηση Φορέων στο πλαίσιο του έργου SMART-HUBs, με στόχο την ενεργοποίηση των

τοπικών φορέων και τη διαμόρφωση κοινών κατευθύνσεων για την ανάπτυξη του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα στη Δυτική Ελλάδα.



Η συνάντηση, όπως αναφέρει η ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαΐου 2026, στον Κόμβο Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (πρώην Γεωργική Σχολή), με ώρα προσέλευσης 10:00 π.μ. Η εκδήλωση αποτελείτη συνέχεια μιας οργανωμένης διαδικασίας διαλόγου και συνεργασίας με τους φορείς του κλάδου, με στόχο τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου πλαισίου υποστήριξης και ανάπτυξης. Κατά τη διάρκειά της θα παρουσιαστούν η πρόοδος υλοποίησης του έργου στη Δυτική Ελλάδα, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και συμμετοχικών μεθοδολογιών, καθώς και καλές πρακτικές στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.

Επίσης, θα γίνει αναφορά στο πρόγραμμα κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων που σχεδιάζεται στο πλαίσιο του έργου.



Η εκδήλωση θα συμβάλει στην αποτύπωση προτάσεων και στη διαμόρφωση κατευθύνσεων που θα αξιοποιηθούν στα επόμενα στάδια του έργου, ενισχύοντας παράλληλα τη συμμετοχή

των τοπικών φορέων. Η δράση εντάσσεται στη στρατηγική της Περιφέρειας για την ενίσχυση της καινοτομίας, της συνεργασίας και της εξωστρέφειας των πολιτιστικών και δημιουργικών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός δυναμικού οικοσυστήματος για τον κλάδο.



Σχετικά με το έργο SMART-HUBs

Το SMART-HUBs υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg VI-A Greece–Italy 2021–2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στοχεύει στην ενίσχυση της

καινοτομίας και της διασύνδεσης στον τομέα των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών, μέσα από συνεργατικά σχήματα και ανταλλαγή καλών πρακτικών.