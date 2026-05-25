Το σόι σου: Πρώην φυλακόβιος έρχεται για να εκδικηθεί τον Μενέλαο

Εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της γνωστής σειράς του Alpha, Το σόι σου που θα προβληθεί την Πέμπτη 28 Μαΐου, στις 21:00 το βράδυ.

Το σόι σου: Πέμπτη 28 Μαΐου

Επεισόδιο 49: «Η λίστα του Αρτέμη» – Μια παλιά ιστορία έρχεται να ταράξει την ηρεμία της οικογένειας Τριανταφύλλου. Ο Μενέλαος, πριν πολλά χρόνια, είχε αρνηθεί σ’ έναν φυλακισμένο τη βοήθεια του για να δραπετεύσει. Εκείνος ορκίστηκε ότι αν ποτέ βγει απ’ τη φυλακή θα τον βρει και θα τον εκδικηθεί. Ο περιβόητος Αρτέμης καταφέρνει να εντοπίσει το εξοχικό των Τριαντάφυλλων και, για κακή τους τύχη, η Λυδία, χωρίς να γνωρίζει την πραγματική ταυτότητα του Αρτέμη, του δίνει τυχαία όλες τις πληροφορίες που αναζητάει. Έτσι, η εκδίκηση που τόσα χρόνια φοβάται ο Μενέλαος, πρόκειται να πάρει σάρκα και οστά…

Συντελεστές

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα