Ηλεία: Εξιχνιάστηκε απάτη με λεία 23.500 ευρώ - Προσποιήθηκε τον εργολάβο φωτοβολταϊκών

Εξιχνιάστηκε, μετά από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε στην

Ηλεία και σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη απάτης σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα και μιας ημεδαπής γυναίκας, τα πλήρη στοιχεία των οποίων

έχουν ταυτοποιηθεί, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος προσποιούμενος εργολάβο φωτοβολταϊκών, με το πρόσχημα ανάληψης οικοδομικών εργασιών στην περιοχή, επικοινώνησε με

ημεδαπό άνδρα, ιδιοκτήτη επιχείρησης στον Πύργο και του απέσπασε διαδοχικά, από τις 04-05-2026 έως και τις 13-05-2026, εργαλεία και

οικοδομικά υλικά συνολικής αξίας 23.493 ευρώ, τα οποία μετέφερε σε αποθήκη στην Πάτρα.

Παράλληλα, ο κατηγορούμενος για να αποσπάσει τα υλικά και τα εργαλεία, είχε ζητήσει να εκδοθούν επί πιστώσει τιμολόγια στο όνομα της

κατηγορούμενης γυναίκας.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου σε αποθήκη στην Πάτρα, με

διαχειριστή έναν αλλοδαπό άνδρα βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των κλεμμένων, τα οποία αναγνωρίστηκαν από τον παθόντα και θα του αποδοθούν.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.