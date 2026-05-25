Τα 5 ζώδια που θα δουν τις σχέσεις τους να βελτιώνονται έως τις 31 Μαΐου

Οι σχέσεις πέντε ζωδίων βελτιώνονται σημαντικά την εβδομάδα 25 έως 31 Μαΐου 2026.

Πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία καλείστε να αλλάξετε κατεύθυνση στην ερωτική σας ζωή, είτε το είχατε σχεδιάσει είτε όχι.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα χωρισμό ή απομάκρυνση, αλλά ότι τίποτα δεν μπορεί να παραμείνει ίδιο για πάντα. Η εξέλιξη είναι αναπόφευκτη, ειδικά με την αστρολογική ενέργεια αυτής της εβδομάδας.

Την Τρίτη 26 Μαΐου, η Σελήνη σχηματίζει τετράγωνο με την Αφροδίτη, σηματοδοτώντας μια καμπή όπου καλείστε να πάρετε δράση και αποφάσεις. Η Μπλε Πανσέληνος στον Τοξότη την Κυριακή 31 Μαΐου είναι εξίσου έντονη. Σας ζητείται να επιλέξετε το καινούριο και να αγκαλιάσετε την εξέλιξη και τη θεραπεία.

24 – 31 Μαΐου: Βελτίωση στις σχέσεις πέντε ζωδίων

Καρκίνος

Όσο καταπληκτική κι αν νιώθετε τη σχέση σας, πάντα μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη, Καρκίνοι. Την Τρίτη 26 Μαΐου, ο Βόρειος Δεσμός στους ΙχθύΕς ευθυγραμμίζεται με τον Ήλιο στους Διδύμους, φέρνοντας μια ευκαιρία να εξελίξετε την πνευματική σύνδεση που έχετε με τον σύντροφό σας.

Ακόμα κι αν η αγάπη σας ξεκίνησε πιο πρακτικά, μπορείτε να αρχίσετε να νιώθετε ότι το σύμπαν σας έφερε μαζί. Αγκαλιάστε νέες εμπειρίες ή ξεκινήστε να συζητάτε ένα θέμα στο οποίο δεν έχετε μπει ποτέ μέχρι τώρα. Αν είστε ελεύθεροι, αυτή η ενέργεια σας καλεί να αγκαλιάσετε τη διαίσθησή σας και τη σύνδεσή σας με τον πνευματικό κόσμο.

Σας ενθαρρύνει να βγείτε από τις ρουτίνες σας και να δοκιμάσετε κάτι καινούριο. Μην φοβηθείτε να πάρετε ένα ρίσκο αυτή την περίοδο ή να κάνετε ένα αυθόρμητο ταξίδι. Οτιδήποτε κάνετε τώρα έχει έναν «θεϊκό» σκοπό, γι’ αυτό φροντίστε να παραμείνετε ανοιχτοί στην αγάπη.

Κριός

Την Τετάρτη 27 Μαΐου, η Σελήνη στον Ζυγό ευθυγραμμίζεται με τον Ερμή στους Διδύμους, βοηθώντας σας να έχετε μια σημαντική συζήτηση με τον έρωτα της ζωής σας, Κριοί. Είναι μια στιγμή που καλείστε να είστε ειλικρινείς τόσο με τον σύντροφό σας όσο και με τον εαυτό σας.

Αγκαλιάστε τα συναισθήματά σας αντί να τα κρύβετε και μην αντιμετωπίζετε την ευαισθησία σας ως αδυναμία. Δημιουργήστε έναν ασφαλή χώρο με τον σύντροφό σας και μοιραστείτε όλα όσα νιώθετε και ονειρεύεστε.

Επιτρέψτε και σε εκείνον να κάνει το ίδιο. Προσεγγίστε κάθε συζήτηση με στόχο την κατανόηση και όχι την επιβεβαίωση μιας άποψης. Αν είστε ελεύθεροι, να είστε σε εγρήγορση για μια ερωτική προσέγγιση. Θα λάβετε ένα μήνυμα από κάποιο άτομο που έχει σκεφτεί εσάς.

Μπορεί να πρόκειται για κάποιον από την τωρινή σας ζωή ή από το παρελθόν σας, αν και όχι απαραίτητα πρώην. Χωρίς καν να το προσπαθήσετε, έχετε τραβήξει το ενδιαφέρον αυτού του ατόμου και οι προθέσεις του είναι ειλικρινείς.

Παρόλο που μπορεί να δοκιμάσει την ικανότητά σας να δέχεστε αγάπη, μην αμφιβάλλετε για τα λόγια του, όσο όμορφα κι αν ακούγονται. Αξίζετε κάποιον που θέλει πραγματικά να σας διεκδικήσει.

Τοξότης

Όσο και αν έχετε σχέση με τον τωρινό σας σύντροφο, ένας βαθύτερος έρωτας εξακολουθεί να είναι πιθανός για εσάς, Τοξότες. Παρότι η ιδέα της άνευ όρων αγάπης ακούγεται όμορφη, στην πραγματικότητα δεν μπορείτε να πείτε ότι αγαπάτε αληθινά χωρίς όρους αν δεν έχετε δει τον άλλον και στις πιο δύσκολες στιγμές του.

Καθώς ο αστεροειδής Δήμητρα περνά στους Διδύμους την Πέμπτη 28 Μαΐου, αυτό το είδος αγάπης αρχίζει να αναπτύσσεται. Να θυμάστε όμως ότι η άνευ όρων αγάπη δεν σημαίνει και άνευ όρων αποδοχή. Έχετε κάθε δικαίωμα να θέτετε υγιή όρια.

Αν είστε ελεύθεροι, να θυμάστε ότι δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να θέλετε περισσότερα.

Δεν πρόκειται για υλικές εκδηλώσεις αγάπης ή επιφανειακά στοιχεία των σχέσεων. Πρόκειται για το να γνωρίζετε τι αξίζετε και να μην δέχεστε λιγότερα. Η Δήμητρα στους Διδύμους σας βοηθά να δείτε επιτέλους γιατί η αναμονή αξίζει πάντα.

Πρόκειται για μια εξαιρετική περίοδο άνευ όρων αγάπης και για το να νιώσετε επιτέλους ότι σας φροντίζουν με τον τρόπο που πάντα αξίζατε.

Αιγόκερως

Κάντε ό,τι χρειάζεται για να το πετύχετε αυτό, Αιγόκεροι. Η Αφροδίτη στον Καρκίνο σχηματίζει τετράγωνο με τον Κρόνο στον Κριό την Πέμπτη 28 Μαΐου. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμείνετε σε μια ανθυγιεινή σχέση ή σε μια σχέση όπου απλώς συμβιβάζεστε από συνήθεια.

Ωστόσο, υπάρχει μια βαθιά σημαντική σχέση στη ζωή σας στην οποία δεν έχετε επενδύσει όσο θα έπρεπε. Την έχετε θεωρήσει δεδομένη, και τώρα έρχεται η στιγμή να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο σε αυτό το άτομο. Δείξτε ανοιχτά πώς νιώθετε, ώστε να μην αφήνετε περιθώρια για παρεξηγήσεις ή μικτά μηνύματα.

Αν βρίσκεστε σε αναζήτηση αγάπης, φροντίστε να βγαίνετε πραγματικά εκεί έξω και να δίνετε ευκαιρίες στον εαυτό σας. Αυτή η όψη Αφροδίτης–Κρόνου σας καλεί να δώσετε προτεραιότητα στην ερωτική σας ζωή και να θέσετε υγιή όρια.

Ίσως οι επαγγελματικές ή οικογενειακές σας υποχρεώσεις να έχουν περιορίσει τον χρόνο που διαθέτετε για γνωριμίες. Όμως, αν θέλετε εκείνη τη μόνιμη, διαρκή αγάπη, χρειάζεται να είστε έτοιμοι να κάνετε κάποιες αλλαγές.

Δίδυμος

Ήρθε η στιγμή να αφήσετε το παρελθόν πίσω σας, Δίδυμοι. Καμία σχέση δεν είναι τέλεια. Δεν έχει σημασία πόσο καιρό είστε μαζί, αλλά το πώς μπορείτε να εξελίσσεστε μαζί — αυτό είναι που μετράει περισσότερο. Σκεφτείτε την 19η Δεκεμβρίου 2025 και τη Νέα Σελήνη στον Τοξότη. Αναλογιστείτε τι ξεκινούσε τότε στη σχέση σας και στη ζωή σας γενικότερα.

Τώρα, καθώς η Πανσέληνος της Μπλε Σελήνης στον Τοξότη ανατέλλει την Κυριακή 31 Μαΐου, έρχεται η στιγμή να αφήσετε πίσω το παρελθόν και να εστιάσετε στην εξέλιξή σας. Σκεφτείτε πόσο έχετε προχωρήσει από το τέλος της περασμένης χρονιάς και νιώστε σιγουριά για το μέλλον, γνωρίζοντας ότι μπορείτε να ξεπεράσετε τα πάντα μαζί.

Αν είστε ελεύθεροι, μπορεί να είστε επιτέλους έτοιμοι να επιστρέψετε στη γνωριμία και στο φλερτ. Από την αρχή της χρονιάς, έχετε επικεντρωθεί στη δική σας διαδικασία θεραπείας και στο να μάθετε ξανά να αγαπάτε τον εαυτό σας.

Τα καλά νέα είναι ότι η Πανσέληνος στον Τοξότη σηματοδοτεί το τέλος αυτής της περιόδου επούλωσης, ώστε να αρχίσετε να ανοίγεστε ξανά στην αγάπη. Μπορεί μάλιστα να έρθει μαζί με αυτή τη σπάνια Μπλε Σελήνη, γι’ αυτό κρατήστε τα μάτια και την καρδιά σας ανοιχτά.

πηγή enikos.gr