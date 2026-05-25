Δυτική Ελλάδα: Θλίψη για την απώλεια του γιατρού Νίκου Λυκούδη

Θλίψη προκαλεί στην τοπική κοινωνία του Μεσολογγίου η είδηση του θανάτου του ιατρού Νίκου Λυκούδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών.
Τις τελευταίες δέκα ημέρες νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, αρχικά για την αντιμετώπιση καρδιολογικού προβλήματος, ωστόσο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του παρουσιάστηκαν επιπλοκές που επιβάρυναν την κατάσταση της υγείας του.
Ο Νίκος Λυκούδης υπηρέτησε επί σειρά ετών το Νοσοκομείο Μεσολογγίου ως παθολόγος και διευθυντής των ΤΕΠ, προσφέροντας με συνέπεια και επιστημονική επάρκεια τις υπηρεσίες του στους πολίτες της περιοχής. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός τόσο στους συναδέλφους του όσο και στους ασθενείς του.
Ήταν γιος του επίσης ιατρού και πρώην Δημάρχου Μεσολογγίου, Ιωάννη Λυκούδη, του πρωτοπόρου επιστήμονα που συνδέθηκε με την έρευνα για το πεπτικό έλκος και τιμήθηκε μεταγενέστερα για τη συμβολή του στην ιατρική επιστήμη.
ΠΗΓΗ: messolonghinews.gr
