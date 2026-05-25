Ρενάτε Ρέινσβε: Η πρωταγωνίστρια του φετινού θριαμβευτή των Καννών, παρέλασε με Louis Vuitton

Η 38χρονη Νορβηγίδα star Ρενάτε Ρέινσβε, έκλεψε τις εντυπώσεις στην τελετή λήξης του Φεστιβάλ των Καννών.

Με εντυπωσιακό ανάστημα (έχει ύψος 1.78) και δυναμική, ψιλόλιγνη σιλουέτα υιοθετεί τη μόδα με προσωπικό style σαγηνεύοντας τα διεθνή fashion media. Αυτή τη φορά, ως πρωταγωνίστρια του φιλμ «Φιορδ-Fjord» που πανηγύρισε τον πολυπόθητο «Χρυσό Φοίνικα», επέλεξε ένα αντισυμβατικό και αποκαλυπτικό σύνολο Louis Vuitton.

Tην είδαμε με μαύρη εσάρπα που ξεγύμνωσε την κοιλιά της και δημιουργούσε «ουρά» στο πίσω μέρος, σε συνδυασμό με ασημένιο disco παντελόνι από παγiέτες και λιτό, αυστηρό κότσο. Θεωρείται μούσα του συμπατριώτη της σκηνοθέτη Γιοακίμ Τρίερ, ο οποίος της χάρισε κεντρικούς γυναικείους ρόλους στα εξαιρετικά φιλμ «Ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου» και «Συναισθηματική αξία», αλλά αυτή τη φορά συνεργάστηκε με τον Ρουμάνο κινηματογραφιστή Κρίστιαν Μουντζίου.

Ο τελευταίος εμπνεύστηκε από την πραγματική ιστορία μιας οικογένειας Χριστιανών Ορθόδοξων Ρουμάνων, που μετανάστευσαν με τα 5 παιδιά τους στην επαρχιακή Νορβηγία. Εκεί υπέμειναν μια ανελέητη, ρατσιστική καταδίωξη ώσπου να φύγουν.

Η Ρέινσβε υποδύεται τη μητέρα της φαμίλιας με υποδειγματική, ερμηνευτική λεπτότητα ενώ στο πλάι της εμφανίζεται ο βραbευμένος και Ρουμανικής καταγωγής ηθοποιός Σεμπάστιαν Σταν.