Ρενάτε Ρέινσβε: Η πρωταγωνίστρια του φετινού θριαμβευτή των Καννών, παρέλασε με Louis Vuitton

Υποδύεται μια διωκόμενη μητέρα στο φιλμ «Φιορδ» του Ρουμάνου Κρίστιαν Μουντζίου, πρόσφατα την χειροκροτήσαμε στην «Συναισθηματική αξία»
Η 38χρονη Νορβηγίδα star Ρενάτε Ρέινσβε, έκλεψε τις εντυπώσεις στην τελετή λήξης του Φεστιβάλ των Καννών.
Με εντυπωσιακό ανάστημα (έχει ύψος 1.78) και δυναμική, ψιλόλιγνη σιλουέτα υιοθετεί τη μόδα με προσωπικό style σαγηνεύοντας τα διεθνή fashion media. Αυτή τη φορά, ως πρωταγωνίστρια του φιλμ «Φιορδ-Fjord» που πανηγύρισε τον πολυπόθητο «Χρυσό Φοίνικα», επέλεξε ένα αντισυμβατικό και αποκαλυπτικό σύνολο Louis Vuitton.
Tην είδαμε με μαύρη εσάρπα που ξεγύμνωσε την κοιλιά της και δημιουργούσε «ουρά» στο πίσω μέρος, σε συνδυασμό με ασημένιο disco παντελόνι από παγiέτες και λιτό, αυστηρό κότσο. Θεωρείται μούσα του συμπατριώτη της σκηνοθέτη Γιοακίμ Τρίερ, ο οποίος της χάρισε κεντρικούς γυναικείους ρόλους στα εξαιρετικά φιλμ «Ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου» και «Συναισθηματική αξία», αλλά αυτή τη φορά συνεργάστηκε με τον Ρουμάνο κινηματογραφιστή Κρίστιαν Μουντζίου.
Ο τελευταίος εμπνεύστηκε από την πραγματική ιστορία μιας οικογένειας Χριστιανών Ορθόδοξων Ρουμάνων, που μετανάστευσαν με τα 5 παιδιά τους στην επαρχιακή Νορβηγία. Εκεί υπέμειναν μια ανελέητη, ρατσιστική καταδίωξη ώσπου να φύγουν.
Η Ρέινσβε υποδύεται τη μητέρα της φαμίλιας με υποδειγματική, ερμηνευτική λεπτότητα ενώ στο πλάι της εμφανίζεται ο βραbευμένος και Ρουμανικής καταγωγής ηθοποιός Σεμπάστιαν Σταν.
Με σπουδές στην Εθνική Ακαδημία Τεχνών του Όσλο ξεκίνησε την καριέρα της στο θέατρο και εργάστηκε ως… ξυλουργός όταν φοβήθηκε την αποτυχία στην υποκριτική. Τελικά έγινε η πρώτη Νορβηγίδα που κερδίζει βραβείο ερμηνείας στο φεστιβάλ Καννών (2021).
«Ο Τρίερ παρουσιάζει τους ήρωές του με όλα τους τα ελαττώματα, τα ραγίσματα τους, αλλά ταυτόχρονα τους καταλαβαίνει, τους συμπονεί, τους αγαπά. Το αποτέλεσμα είναι τόσο αβίαστο, νατουραλιστικό, ειλικρινές. Οι συναισθηματικοί άνθρωποι είναι οι πιο γεννάιοι» αναφέρει η ίδια στο περιοδικό InStyle.
Και συνεχίζει: «Η φήμη μπορεί να είναι εξοντωτική. Αυτή η συνεχής έκθεση, η celebrity διάσταση της δουλειάς, μπορεί να σε εξαντλήσει. Σταδιακά, το συνηθίζω και το χειρίζομαι. Όμως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία – από τα κόκκινα χαλιά και τα φλας προτιμώ να πίνω καφέ το πρωί, να ξεχορταριάζω τον κήπο μου και να παίζω με το γιο μου.
Η σύμπραξή της με τον φετινό θριαμβευτή των Καννών Κρίστιαν Μουντζίου έχει πάντως άλλη διάσταση. Η θεματική του εστιάζει σε μειονότητες, θρησκείες, ταξική ανισότητα, αλλά και τον πόνο που προκαλεί η εξουσία στις κοινωνίες. Κέρδισε για δεύτερη φορά το Χρυσό Φοίνικα στην Κρουαζέτ.
