Επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα επιχείρηση για εγκληματική οργάνωση που εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιεί από το πρωί της Δευτέρας το «ελληνικό FBI».

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από την επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ έχουν συλληφθεί 20 άτομα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι ενώ έρευνες διεξάγονται και στην Αττική.

Ανάμεσά τους, κατά τις ίδιες πηγές, βρίσκονται τουλάχιστον δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ).

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δρούσαν τουλάχιστον τα τελευταία πέντε χρόνια με τη συμμορία να έχει ιεραρχική δομή χρησιμοποιώντας άτομα (σ.σ. τα λεγόμενα mules) για να εισπράττουν τις παράνομες επιδοτήσεις.

Όπως έχει διαπιστωθεί, μάλιστα, τα χρήματα που έπαιρναν παράνομα δεν πήγαιναν όλα στα άτομα αυτά, αλλά μόνο μισά, με τα υπόλοιπα να μπαίνουν στις τσέπες των μελών της οργάνωσης, όπως οι λογιστές που έφτιαχναν τα χαρτιά των αιτήσεων για τις παράνομες επιδοτήσεις

Η πρώτη εκτίμηση για τα παράνομα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμώνται σε πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να αποκλείεται, όμως, το τελικό ποσό να είναι μεγαλύτερο.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Ρεθύμνου και από εκεί στην Ευρωπαϊκη Εισαγγελία.