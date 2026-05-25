Τα δάκρυα της μητέρας του Ακύλα όταν τον είδε να τραγουδάει στον τελικό της Eurovision

Με συγκίνηση παρακολουθούσε η μητέρα του Ακύλα τον γιο της κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στη σκηνή της Eurovision 2026.

Ο καλλιτέχνης εκπροσώπησε την Ελλάδα το Σάββατο 16 Μαΐου στον μουσικό διαγωνισμό με το «Ferto» κατακτώντας τη δέκατη θέση. Ανάμεσα στους θεατές που τον παρακολούθησαν στο Wiener stadthalle στη Βιέννη, ήταν και η μητέρα του.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο Ogae Greece στο Instagram, φαίνεται η αντίδραση της μητέρας του, τη στιγμή που ο Ακύλας ερμήνευε το πιο συγκινητικό κομμάτι του τραγουδιού του, το οποίο είναι αφιερωμένο σε εκείνη. Η ίδια δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της, όπως φαίνεται στο απόσπασμα που αναρτήθηκε.