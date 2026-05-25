Συνταγή για γαύρο στον φούρνο με χόρτα και αρωματικά

Ο γαύρος είναι από τα πιο αγαπημένα ψάρια της ελληνικής κουζίνας.

Είναι οικονομικός, νόστιμος και ιδιαίτερα θρεπτικός.

Μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα εξαιρετικά αρωματικό και ισορροπημένο φαγητό με λίγα μόνο υλικά.

Στη συγκεκριμένη συνταγή, ο φρέσκος γαύρος ψήνεται πάνω σε στρώση από τρυφερά χόρτα, μαρούλι και μυρωδικά, απορροφώντας όλα τα αρώματα και τους χυμούς τους.

Τα σέσκουλα και τα μαρούλια λιώνουν γλυκά στο ψήσιμο, ενώ ο μάραθος και ο μαϊντανός χαρίζουν φρεσκάδα και ένταση.

Γαύρος στον φούρνο με χόρτα

Υλικά:

1 κιλό χοντρό γαύρο καθαρισμένο

80 γρ. ελαιόλαδο

1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες

500 γρ. σέσκουλα

2 μέτρια μαρούλια

5-6 φρέσκα κρεμμυδάκια

1 λεμόνι120 γρ. ντοματίνια κομμένα στη μέση

2 κ.σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό

2 κ.σ. ψιλοκομμένο μάραθο

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση: