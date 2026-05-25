Κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα: ένα νέο περιφερειακό συμβόλαιο για τον άνθρωπο και την κοινωνία

Η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια σύνθετη αλλά και ιστορική πρόκληση: να διαμορφώσει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που δεν θα περιορίζεται μόνο στους οικονομικούς δείκτες, αλλά θα ενσωματώνει ουσιαστικά την κοινωνική συνοχή, τη δημόσια υγεία, την ανθεκτικότητα των πολιτών και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλες τις γενιές. Σε μια εποχή όπου οι κοινωνικές ανισότητες, οι δημογραφικές πιέσεις, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι πολλαπλές κρίσεις επηρεάζουν βαθιά τις τοπικές κοινωνίες, η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι βιώσιμη αν δεν είναι ταυτόχρονα ανθρώπινη, συμπεριληπτική και κοινωνικά δίκαιη.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσα από τον στρατηγικό ρόλο του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, αναπτύσσει ένα πολυεπίπεδο πλέγμα κοινωνικών, υγειονομικών και αναπτυξιακών πολιτικών που αγγίζει κρίσιμους τομείς:

Στήριξη παιδιών, εφήβων και νέων με έμφαση στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ψυχικής ανθεκτικότητας,

Προγράμματα κοινωνικής συμπερίληψης για ευάλωτες ομάδες, ακόμη και σε ιδιαίτερα απαιτητικά κοινωνικά περιβάλλοντα,

Ενεργή γήρανση και δράσεις για την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων,

Υποστήριξη οικονομικά και κοινωνικά ευάλωτων πολιτών,

Ενδυνάμωση των γυναικών και προώθηση της ισότητας,

Ψηφιακή ένταξη και μείωση του ψηφιακού χάσματος,

Διαγενεακή συνεργασία και ενίσχυση εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς,

Κοινωνική καινοτομία και ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας.

Οι παρεμβάσεις αυτές δεν αποτελούν αποσπασματικές δράσεις κοινωνικής πολιτικής. Συνθέτουν μια νέα φιλοσοφία περιφερειακής διακυβέρνησης, όπου η κοινωνική προστασία μετατρέπεται σε αναπτυξιακό πυλώνα.

Η σύνδεση κοινωνικής πολιτικής και επιχειρηματικότητας

Από την πλευρά του Επιμελητηρίου Αχαΐας, καθίσταται ολοένα και πιο σαφές ότι η πραγματική ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας εξαρτάται άμεσα από τη συνολική κοινωνική σταθερότητα. Οι επιχειρήσεις λειτουργούν και αναπτύσσονται ουσιαστικά μόνο όταν δραστηριοποιούνται μέσα σε ένα περιβάλλον:

κοινωνικής συνοχής,

υγειονομικής ασφάλειας,

εκπαιδευτικής ενδυνάμωσης,

ψηφιακής προσαρμογής,

ίσων ευκαιριών.

Η επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποκομμένα από την κοινωνία. Η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αύξηση της παραγωγικότητας και η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας συνδέονται άμεσα με την ποιότητα ζωής, την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και την κοινωνική ανθεκτικότητα. Ακριβώς εδώ αναδεικνύεται η σημασία της συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και παραγωγικών φορέων. Το Επιμελητήριο μεταφέρει τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και των επιχειρήσεων. Η Περιφέρεια ενεργοποιεί πολιτικές κοινωνικής προστασίας, πρόληψης και συνοχής. Η σύγκλιση αυτών των δύο ρόλων μπορεί να διαμορφώσει ένα νέο περιφερειακό πρότυπο ανάπτυξης.

Εκεί όπου οι δύο στρατηγικές συναντώνται

Η κοινή αυτή προσέγγιση αποτυπώνεται σε κρίσιμα πεδία:

Ανάπτυξη δεξιοτήτων νέων ανθρώπων για την αγορά εργασίας,

Στήριξη οικογενειών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,

Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας,

Προγράμματα πρόληψης και ψυχοκοινωνικής υγείας,

Ψηφιακή εκπαίδευση και κοινωνική προσαρμογή,

Δημιουργία ανθεκτικών τοπικών κοινοτήτων απέναντι σε κρίσεις,

Σύνδεση κοινωνικής πολιτικής με βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη.

Η κοινωνική πολιτική παύει έτσι να λειτουργεί μόνο ως μηχανισμός υποστήριξης και εξελίσσεται σε εργαλείο ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας.

Ένα νέο μοντέλο για τη Δυτική Ελλάδα

Η περιοχή μας έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε πρότυπο περιφέρειας όπου:

η κοινωνική συνοχή,

η δημόσια υγεία,

η εκπαίδευση,

η επιχειρηματικότητα,

και η καινοτομία

λειτουργούν ως αλληλένδετοι πυλώνες ενός ενιαίου στρατηγικού σχεδίου. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο περισσότερες πολιτικές ή περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι η οικοδόμηση ενός νέου κοινωνικού και αναπτυξιακού συμβολαίου που θα βασίζεται:

στον συντονισμό,

στη συνεργασία,

στη θεσμική εμπιστοσύνη,

στη βιωσιμότητα,

και στη μετρήσιμη βελτίωση της ζωής των πολιτών.

Η Δυτική Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε αυτή τη νέα εποχή.

Με σχέδιο, κοινωνική ευθύνη και συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μπορεί να δημιουργήσει ένα μέλλον όπου η ανάπτυξη δεν θα αφορά λίγους, αλλά ολόκληρη την κοινωνία.

Γιατί η πραγματική πρόοδος δεν μετριέται μόνο στην οικονομία. Μετριέται στην ποιότητα ζωής, στις ευκαιρίες, στην ασφάλεια και στην προοπτική που προσφέρουμε στις επόμενες γενιές.



*Ο Χαράλαμπος Μπονάνος είναι αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας.

*Ο Θεόδωρος Λουλούδης είναι Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας.