Πάτρα: Πίτσα, μπάλα και σουβλάκια – Πώς ο τελικός της Euroleague επηρέασε την εστίαση

Σε ρυθμούς τελικού Εuroleague με τη Ρεάλ και τον Ολυμπιακό να κονταροχτυπιούνται ως το τέλος, κινήθηκε και η εστίαση χθες στην Πάτρα.

Η μετάδοση του αγώνα που έληξε με νίκη των Ερυθρόλευκων, μεταδιδόταν τηλεοπτικά από συνδρομητικό κανάλι και αυτός φαίνεται πως ήταν ένας από τους λόγους που οδήγησε αρκετούς στο να κάνουν κράτηση σε καταστήματα εστίασης, όπου θα είχαν και οθόνες για την παρακολούθηση του αγώνα.

Εξάλλου η μεγαλύτερη πλέον σε διάρκεια ημέρα και η παρέα, αποτελούν πάντα πρόσθετους λόγους για να παρακολουθήσουν κάποιοι τις αθλητικές διοργανώσεις, εκτός σπιτιού,σε καταστήματα.

Χαρακτηριστική περίπτωση ο πεζόδρομος της Τριών Ναυάρχων, όπου λίγο πριν τις εννιά μαγαζιά εστίασης άρχισαν να γεμίζουν, ενώ οι οθόνες ήταν ήδη αναμμένες.

Τα μαγαζιά που ευνόησε ο τελικός και τα μαγαζιά που «δυσκόλεψε» ο καιρός

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής Νομού Αχαΐας Τάκης Ματθαιόπουλος, μιλώντας στο thebest δίνει τη μεικτή εικόνα της Παρασκευής και του Σαββατοκύριακου στα καταστήματα

Από τη μία, εξηγεί, ο κακός καιρός επηρέασε αρνητικά τα παραλιακά μαγαζιά ενώ το Final 4 θετικά τα καταστήματα του κέντρου κυρίως που προβάλλουν αθλητικά γεγονότα.

«Είναι η μέρα της ποικιλίας της μπύρας, της πίτσας κλπ, το ποδόσφαιρο και γενικά τα sports πάνε με αυτά».

Τι γίνεται στα παραλιακά λόγω καιρού

Aν και οδεύουμε στο τέλος του Μαΐου ο καιρός ακόμα μοιάζει περισσότερο φθινοπωρινός και αυτό έχει επηρεάσει την εστίαση. Μάλιστα η βροχή της Παρασκευής έφερε και ακυρώσεις events σε παραλιακά μαγαζιά

«Τα μπάνια δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα λόγω του καιρού, ο οποίος φτιάχνει από Τετάρτη από ότι έχουμε δει, γιατί παρακολουθούμε τον καιρό λες και είμαστε αγρότες και θεωρώ ότι το τριήμερο που έρχεται γιατί είναι πραγματικό τριήμερο (τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος) θα είναι και η επίσημη έναρξη του καλοκαιριού. Το τραβήξαμε με το ζόρι και προσπαθήσαμε να κάνουμε την έναρξη από το Πάσχα, πού ήταν 12 Απριλίου.Πολλά μαγαζιά άνοιξαν με πάρτι από την Κυριακή του Πάσχα, το τραβήξαμε απ’ τα μαλλιά, αλλά νομίζω πλέον έφτασε η “ώρα της αλήθειας” και από μεθαύριο θα ξεκινήσουμε, όπως γινόταν παλιά», τονίζει ο Πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ.