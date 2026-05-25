Στο Μεσολόγγι η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα

Σκληρή μάχη με τον καρκίνο έδωσε η Γωγώ Μαστροκώστα, με την κόρη της, να ανακοινώνει η ίδια τον θάνατο της, σε ηλικία 56 ετών.

Η κόρη της, βλέποντας τον χαμό με τους ρεπόρτερ, σύμφωνα με την εκπομπή, Κοινωνία ώρα Mega, τους πλησίασε και τους είπε να μη συσχετίζουν τον καρκίνο στο στήθος από τον οποίο νόσησε στο παρελθόν με την τελευταία της μάχη.

«Πρέπει να σας πω ότι τη συναντήσαμε την κόρη της πριν από λίγο. Η οικογένειά της ζητά διακριτικότητα, όσο διακριτική ήταν και η ίδια η Γωγώ Μαστροκώστα τα τελευταία χρόνια που πάλευε με πολύ δύσκολη ασθένεια. Πρέπει να σας πω ότι είχε νοσήσει και πριν από αρκετά χρόνια, όσο ήταν έγκυος στο παιδί της. Είχε ανακαλύψει τότε, όπως η ίδια είχε πει έναν καρκίνο στο στήθος. Βγήκε νικήτρια από αυτή τη μάχη, αλλά φαίνεται πως τα πράγματα δεν ήταν το ίδιο τα τελευταία χρόνια. Ο άντρας της ήταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της. Η κόρη της μάς ζήτησε να μη συσχετίσουμε αυτές τις δύο καταστάσεις. Δεν θέλει οι γυναίκες να απογοητευτούν και να συσχετίσουν την τωρινή κατάσταση με την πρώτη μάχη που είχε δώσει», αποκάλυψε ρεπόρτερ του MEGA.