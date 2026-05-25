Απίστευτο! Τροχαίο-καρμπόν στη Ζαχάρω: ΙΧ «καρφώθηκε» σε καρότσα

Νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Ζαχάρω, σχεδόν στο ίδιο σημείο όπου λίγες ώρες νωρίτερα είχε χάσει τη ζωή του ένας 29χρονος από τη Μεσσηνία.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 6 το πρωί, στο ρεύμα εξόδου από τη Ζαχάρω προς Κυπαρισσία, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, βγήκε εκτός πορείας.

Το όχημα κατέληξε πάνω σε σταθμευμένη, έμφορτη πλατφόρμα νταλίκας, η οποία βρισκόταν εκτός του οδοστρώματος. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πρόσκρουση έγινε με χαμηλή ταχύτητα και τόσο η οδηγός όσο και η συνεπιβάτιδα δεν τραυματίστηκαν.