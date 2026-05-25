Κάτω Συχαινά: Εικόνες εγκατάλειψης στην πλατεία των Αμπελοκήπων- ΦΩΤΟ

Κάτοικοι ζητούν άμεση παρέμβαση του Δήμου για καθαρισμό και ανάπλαση του χώρου
Έντονες διαμαρτυρίες εκφράζουν κάτοικοι των Κάτω Συχαινών στην Πάτρα για την κατάσταση που επικρατεί στην πλατεία των Αμπελοκήπων, κάνοντας λόγο για πλήρη εγκατάλειψη ενός χώρου που καθημερινά συγκεντρώνει δεκάδες οικογένειες και μικρά παιδιά.
Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, η εικόνα της πλατείας παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα καθαριότητας και συντήρησης, ενώ επισημαίνουν πως, παρά τις κατά καιρούς εκκλήσεις, δεν έχει προχωρήσει καμία ουσιαστική παρέμβαση για την αναβάθμιση και ανάπλασή της.
Όπως αναφέρουν, πρόκειται για έναν από τους λίγους ανοιχτούς χώρους συνάντησης της γειτονιάς, ο οποίος θα έπρεπε να αποτελεί σημείο αναψυχής και ασφάλειας για τα παιδιά και τις οικογένειες της περιοχής.
Οι κάτοικοι ζητούν την άμεση κινητοποίηση του Δήμου Πατρέων τόσο για τον καθαρισμό της πλατείας όσο και για την εκπόνηση έργων ανάπλασης που, όπως υποστηρίζουν, εκκρεμούν εδώ και χρόνια.
Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν την καταγγελία προέρχονται από ανάρτηση της Μαρίας Μανουσάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Πάτρα: Στα Δικαστήρια σήμερα ο 35χρονος επιχειρηματίας για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος 16χρονης
Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Ολυμπία Ξένου
Τραγωδία στο Προάστιο Πατρών - Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στη θάλασσα
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr