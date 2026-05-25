Κάτω Συχαινά: Εικόνες εγκατάλειψης στην πλατεία των Αμπελοκήπων- ΦΩΤΟ

Έντονες διαμαρτυρίες εκφράζουν κάτοικοι των Κάτω Συχαινών στην Πάτρα για την κατάσταση που επικρατεί στην πλατεία των Αμπελοκήπων, κάνοντας λόγο για πλήρη εγκατάλειψη ενός χώρου που καθημερινά συγκεντρώνει δεκάδες οικογένειες και μικρά παιδιά.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, η εικόνα της πλατείας παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα καθαριότητας και συντήρησης, ενώ επισημαίνουν πως, παρά τις κατά καιρούς εκκλήσεις, δεν έχει προχωρήσει καμία ουσιαστική παρέμβαση για την αναβάθμιση και ανάπλασή της.

Όπως αναφέρουν, πρόκειται για έναν από τους λίγους ανοιχτούς χώρους συνάντησης της γειτονιάς, ο οποίος θα έπρεπε να αποτελεί σημείο αναψυχής και ασφάλειας για τα παιδιά και τις οικογένειες της περιοχής.

Οι κάτοικοι ζητούν την άμεση κινητοποίηση του Δήμου Πατρέων τόσο για τον καθαρισμό της πλατείας όσο και για την εκπόνηση έργων ανάπλασης που, όπως υποστηρίζουν, εκκρεμούν εδώ και χρόνια.